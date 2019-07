Caterina Balivo scatena il web con il dettaglio hot che non passa inosservato

(Di venerdì 19 luglio 2019) Incidente sexy per la bella conduttrice tv che lascia intravedere più del previsto mentre posa in barca a Capri esibendo un fisico da urlo.i social la foto diche si gode in barca il sole e il mare di Capri. La conduttrice tv è riuscita a sfuggire alle maglie della censura del social.La, con cappello di paglia a larghe falde, posa da diva sul ponte della barca con le gambe sinuosamente incrociate a mettere in evidenza i suoi piedi che sono tra i più ammirati sui social. Con le unghie smaltate di rosso, accendono la fantasia dei suoi fan che la tempestano di commenti decisamente hot, come quelli di utenti che si spingono a scrivere: “Finalmente si rivedono i piedini più sexy d’Italia. Per un attimo ho sognato di essere ilmano dove li appoggi” e “Tanta voglia di leccare i suoi deliziosi piedi da bravo cagnolino, meravigliosa dea”.