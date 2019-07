Caso Vannini | nuova accusa per Antonio Ciontoli | “Con la pistola per strada”

Caso Vannini - i genitori scrivono alla Rai dopo le puntate di “Storie Maledette” - : Roberta Damiata dopo l'intervista a "Storie maledette" di Antonio Ciontoli, principale imputato dell'omicidio di Marco Vannini, la famiglia indignata chiede di poter replicare Molto scompiglio ha suscitato lo speciale di “Storie Maledette”, il famoso programma presentato da Franca Leosini, sull’omicidio di Marco Vannini. L’intervista ad Antonio Ciontoli ha scatenato infatti molta indignazione da parte della famiglia Vannini che ...

Storie Maledette - Caso Vannini - seconda parte : Leosini intervista Ciontoli e processa Le Iene : A caldo, al termine della seconda e ultima parte dell'intervista della Leosini ad Antonio Ciontoli emergono tre punti fondamentali: che in questa seconda puntata Franca Leosini è tornata in modalità 'Erba', dedicando buona parte del racconto a dare lezioni di giornalismo a Le Iene, rispondendo alle versioni alternative che crescono come la gramigna con i dati processuali ("Noi siamo giornalisti e le cose ce le andiamo a cercare, non le ...

Storie Maledette Caso Vannini - seconda parte : anticipazioni del 2 luglio 2019 : L'intervista di Franca Leosini ad Antonio Ciontoli, accusato e condannato per omicidio colposo ai danni del ventenne Marco Vannini, fidanzato della figlia Martina, continua questa sera, martedì 2 luglio, in prima serata su Rai 3 e noi la seguiremo live su TvBlog a partire dalle 21.20.prosegui la letturaStorie Maledette Caso Vannini, seconda parte: anticipazioni del 2 luglio 2019 pubblicato su TVBlog.it 02 luglio 2019 07:00.

Sono stato io a sparare! Caso Vannini - ora Ciontoli confessa in tv : Il padre di Martina racconta la sua versione dei fatti a Storie Maledette: "Ero convinto di averlo colpito ad un braccio, non ho mai pensato che stesse rischiando la vita".Marco Vannini, 20 anni di splendida giovinezza, muore a Ladispoli in una notte di maggio del 2015. A spegnergli il futuro, un colpo di pistola. Con negligenza, la impugna Antonio Ciontoli, sottufficiale di Marina distaccato ai Servizi Segreti, che è il padre di Martina, la ...

Caso Vannini - la verità di Ciontoli a 'Storie Maledette' : "Quella sera una catena di errori assurdi" : Il padre di Martina: "Ero convinto di averlo colpito ad un braccio, non ho mai pensato che stesse rischiando la vita"

Storie Maledette - Caso Vannini prima parte : il cliffhanger è una sentenza della Cassazione : La Leosini è tornata: dopo la doppia opaca intervista a Sabrina Misseri e Cosima Serrano e l'intervista doppia (e forzata) ai fratelli Castagna, 'l'indagatrice dell'incubo' ha confezionato una vera puntata di Storie Maledette con poche concessioni al lirismo e una barra dritta sulla ricostruzione temporale degli eventi che hanno portato alla morte di Marco Vannini. Una ricostruzione a base di "Perché?", di quella semplice domanda che se piazzata ...

Storie Maledette - Caso Vannini prima parte : il cliffanger è una sentenza della Cassazione... : [live_placement]Storie Maledette, Franca Leosini intervista Antonio Ciontoli prosegui la letturaStorie Maledette, Caso Vannini prima parte: il cliffanger è una sentenza della Cassazione... pubblicato su TVBlog.it 30 giugno 2019 21:08.

Caso Vannini - Federica Sciarelli contro Franca Leosini : “A noi Ciontoli non concesse mai interviste”. Lei replica : “Non commento” : Domenica 30 giugno e martedì 2 luglio tornerà in onda, per la gioia dei numerosi telespettatori, Storie Maledette. Il programma di Rai3 ospiterà Antonio Ciontoli, l’uomo condannato a cinque anni per la morte del giovane Marco Vannini. L’intervista concessa a Franca Leosini, con promo già in circolo da giorni, rischia diventare un piccolo Caso per la rete diretta da Stefano Coletta. Nel corso dell’ultima puntata di Chi ...

Caso Vannini - indagato per favoreggiamento e falsa testimonianza il maresciallo Izzo : Avrebbe consigliato ad Antonio Ciontoli di prendersi tutta la colpa. Presto potrebbe iniziare una storia processuale tutta diversa: Roberto Izzo, ex comandante della stazione dei carabinieri di Ladispoli, che oggi presta servizio a Fiumicino, è indagato per favoreggiamento e falsa testimonianza. C'è un nuovo filone nelle indagini sull'omicidio di Marco Vannini avvenuto il 17 maggio 2015. Il ragazzo, che aveva 20 anni, fu raggiunto da un colpo di ...

Storie Maledette - Franca Leosini torna con due puntate speciali sul Caso Marco Vannini : ecco quando : Franca Leosini torna con due puntate speciali di Storie Maledette dedicate al caso dell’omicidio di Marco Vannini, il ragazzo di 22 anni ucciso da un colpo di pistola la notte del 17 maggio 2015 nella casa della sua fidanzata a Ladispoli. La “regina” della cronaca nera in tv torna così protagonista della prima serata di Rai3 con un’intervista esclusiva a Antonio Ciontoli, il padre della fidanzata di Vannini e ...