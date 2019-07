Casapound | dopo 10 anni il Demanio presenta esposto su palazzo occupato a Roma Inizia

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2019) “Finalmente l’Agenzia delha avviato iter per lo sgombero di“. L’annuncio arriva direttamente dalla sindaca di, Virginia Raggi, commentando la denunciata dall’Agenzia, con oltre 10di ritardo, necessaria per avviare le procedure legali che potrebbero portare allo sgombero della sede del movimento di estrema destra. Da quanto si apprende l’amministrazione avrebbeto in data 21 marzo 2019 una denuncia alla Procura mentre di recente sarebbero stati prodotti gli atti propedeutici allo sgombero: il recupero degli importi dovuti (la Corte dei Conti aveva quantificato in 4,6 milioni il ‘danno’ a carico dei funzionari che non avevano fatto sgombrare) e il documento che attesta l’occupazione arbitraria dell’immobile. La notizia è stata anticipata da Repubblica. L’edificio di via Napoleone III era già inserito ...

