Carola Rackete è tornata in Germania

E adesso Carola Rackete torna in Germania : Angelo Scarano Carola Rackete sarebbe partita per la Germania. Dopo l'interrogatorio ad Agrigento ha deciso di tornare a casa sua adesso Carola Rackete torna in Germania. Dopo l'interrogatorio di ieri ad Agrigento dove è stata ascoltata dai magistrati, adesso la tedesca che ha speronato una motovedetta della Guardia di Finanza mentre era al timone della Sea Watch, fa ritorno in patria. Secondo quanto riporta Repubblica, la Rackete è ...

Carola Rackete - lo sfogo di Giorgia Meloni : "Cosa mi fa ancora più orrore di lei" : "C'è una cosa che mi spaventa di più e mi fa più schifo della vicenda di Bibbiano ed è il silenzio che c'è in Italia su questo orrore. Fanno intere pagine su Carola Rackete, ma non fanno un articolo su questi bambini. La famiglia ormai è sotto attacco, è un nemico come tutto ciò che ci dà radici", s

Cosa dice la querela presentata da Carola Rackete contro Matteo Salvini : Non solo diffamazione, per averla definita sbruffoncella o delinquente: "Le propalazioni di Salvini risultano concretamente idonee a provocare la commissione di nuovi delitti, ingenerando e alimentando una spirale massiva e diffusa di violenza, allo stato fortunatamente solo verbale, che si è espressa in migliaia di episodi diffamatori". Così la querela presentata da Carola Rackete a carico del ministro dell'Interno Matteo Salvini.Continua a ...

Salvini attacca di nuovo Carola Rackete : “Non vedo l’ora di espellere questa comunista tedesca” : "L'eroina della sinistra è stata interrogata per quattro ore. Ci sarà un giudice che almeno stavolta farà rispettare le leggi, la sicurezza e la dignità del nostro Paese? Io non vedo l'ora di espellere questa comunista tedesca e rimandarla a casa sua": così il ministro dell'Interno ha commentato l'interrogatorio di Carola Rackete. Il legale della comandante: "Il clima di odio c'è e viene alimentato da dichiarazioni irresponsabili, aggressive e ...

Sea Watch - Carola Rackete interrogata ad Agrigento : "Ho spiegato tutto" | "Salvini? Non penso niente" : L'ex capitana della "Sea Watch3" interrogata dai pm di Agrigento: viene ipotizzato il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e la disobbedienza a nave da guerra. Intanto il legale della ragazza annuncia: "Non è più membro della Sea Watch, ora farà altro"

Carola Rackete risponde ai pm di Agrigento : «Felice di aver spiegato. Ora l’Ue agisca» : L’appello della capitana: «Ora l’Europa si faccia carico dei profughi». «Cosa penso di Salvini? Niente». Il legale: «Non è più capitano della Sea Watch. Farà altro». Sit-in davanti al tribunale: «Salvare vite in mare non è reato»

Sea Watch - Carola Rackete arriva in Procura ad Agrigento per l’interrogatorio : Carola Rackete, il comandante della "Sea Watch3", è in Procura ad Agrigento per essere interrogata nell'ambito dell'inchiesta aperta a suo carico per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e disobbedienza a nave da guerra. Fonte: Twitter/@seaWatch_intlFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia Vista Procura Sea Watch 3 ...

Carola Rackete interrogata ad Agrigento ci fa la morale : "Ecco cosa penso di Matteo Salvini" : "Carola Rackete è libera, non è stato convalidato alcun arresto, se vuole tornare in Germania...". Così l'avvocato Alessandro Gamberini, legale della comandante della Sea Watch 3, interrogata in procura ad Agrigento nell'ambito del primo procedimento a suo carico che ipotizza il favoreggiamento dell

Sea Watch - Carola Rackete interrogata ad Agrigento : "Ue ora agisca" : Sea Watch, Carola Rackete interrogata ad Agrigento: "Ue ora agisca" La comandante della nave ha risposto alle domande per circa 4 ore nell'ambito del primo procedimento a suo carico che ipotizza il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e la disobbedienza a nave da guerra. “Da Salvini accuse ridicole”, ha detto il ...