Cappotta, abbandona passeggera e fugge

Un 40enne è indagato per omissione di soccorso per avereto la donna che era in macchina con lui al momento di un grave incidente a Roma. L'uomo guidava una Porsche, che si è ribaltata. Dopo lo schianto si è allontanato, lasciando ferita e incosciente la donna che era con lui e cercando riparo da un amico. Rintracciato dalla polizia locale, è in codice rosso al policlinico Gemelli. Nello stesso ospedale la donna, in prognosi riservata.(Di venerdì 19 luglio 2019)