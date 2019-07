Calciomercato | le ultime trattative | Veretout è a Roma | doppio movimento del Torino

Calciomercato ROMA NEWS/ Due nomi in caso di partenza di Florenzi - ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, aggiornamenti sulle trattative: Florenzi nel mirino del Tottenham, due alternative., ultime notizie venerdì 19 luglio,

Calciomercato - le ultime trattative : ufficiale un acquisto del Verona - in tre su Malcom : Calciomercato – Una nuova settimana di mercato volge al termine, ma anche in questo venerdì arrivano tante notizie. L’Hellas Verona comunica “di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione, le prestazioni sportive del calciatore Koray Günter dalla società Genoa CFC”. Günter, che ha esordito tra i professionisti con la maglia del Borussia Dortmund, arriva al Verona dopo aver giocato ...

Calciomercato Milan news/ Modric difficile - Cutrone piace ai Wolves - ultime notizie - : Calciomercato Milan news, aggiornamenti sulle trattative: Cutrone piace in Premier League, Luka Modric..., ultime notizie venerdì 19 luglio,

Calciomercato - le ultime notizie oltre Europa : ufficiale Salvio al Boca - nuovo arrivo per Benitez : Il Calciomercato non tiene banco soltanto in Italia e in Europa, ma anche oltre i confini del nostro continente. Arrivano infatti due ufficializzazioni riguardanti il campionato argentino e quello cinese. In attesa di Daniele De Rossi, il Boca Juniors piazza infatti il colpo Salvio, che diventa ufficiale: il 29enne centrocampista, nazionale argentino, nei nove anni trascorsi in Europa ha militato con le maglie di Atletico Madrid e Benfica. ...

Calciomercato - le ultime trattative : il Milan su Angel Correa - mosse di Hellas - Genoa - Fiorentina e Lecce : Le ultime ore calde di Calciomercato, ecco tutte le trattative in attesa di nuove ufficialità. La Spal è attivissima, nelle ultime ore è andato in scena un incontro con il Sassuolo per Federico Di Francesco, la trattativa è ai dettagli, per l’attacco adesso l’obiettivo è quello di chiudere per Stepinski del Chievo, per la difesa l’obiettivo è Bonifazi, il Sassuolo invece prova a sbloccare l’affare Obiang con il West ...

Calciomercato ROMA NEWS/ Veretout - domani visite mediche - Higuain... - ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, aggiornamenti sulle trattative: Veretout alle visite mediche sabato, Higuain non è convinto..., ultime notizie venerdì 19 luglio,

Calciomercato INTER NEWS/ Darmian per la fascia - Dzeko si riapre? - ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS, aggiornamenti sulle trattative: Idea Darmian per la fascia mentre si accelera per Dzeko, ultime notizie venerdì 19 luglio,

Calciomercato JUVENTUS NEWS/ Dani Alves la sorpresa? - ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, aggiornamenti sulle trattative: Dani Alves ritorno più vicino, chiesa in bilico, ultime notizie venerdì 19 luglio,

Calciomercato Serie A - le ultime trattative : l’Udinese si affida a Cristo - Sampdoria su Trezeguet : Calciomercato – Il Calciomercato continua ad infiammare l’estate. Tante le trattative concluse e le indiscrezioni che si susseguono. A fare il punto sono la Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport. L’Udinese tenta il colpo “divino”. I friulani hanno acquistato Cristo dal Real Madrid. Il calciatore, che può agire da prima o da seconda punta, è arrivato alla corte dei Pozzo per 1,5 milioni e ha già svolto ...

Calciomercato Inter news/ Si fa strada il sogno Cavani - Ultime notizie - : Calciomercato Inter news, Ultime notizie giovedì 18 luglio: dovesse saltare la trattattiva per Lukaku col Manchester Marotta proverebbe a prendere Cavani.

Calciomercato Roma news/ Veretout - ci siamo! Florenzi in Premier? - Ultime notizie - : Calciomercato Roma news, Ultime notizie giovedì 18 luglio: Veretout, un affare ormai ai dettagli, manca l'annuncio. Florenzi al Tottenham.

Calciomercato - le ultime trattative : Borja Valero più vicino alla Fiorentina - nuovo attaccante al Bologna : Continuano a muoversi le squadre per il campionato di Serie A, ultime ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato. Angel Correa si prepara a lasciare l’Atletico Madrid, l’argentino secondo quanto riferisce Ole avrebbe chiesto al club spagnolo la cessione, in passato seguito da Milan e Napoli ma anche dal Tottenham, non è da escludere un ritorno di fiamma. Per il momento non è arrivata alcuna offerta ufficiale e la ...

Calciomercato - le ultime trattative : doppio acquisto per la Lazio - colpi in Serie B : Calciomercato – Ore importanti per il Calciomercato italiano. Si attendono le firme di de Ligt e Mancini sui rispettivi contratti con Juventus e Roma. Intanto si è mossa la Lazio che ha completato due operazioni. Con una nota sul proprio sito internet, la Lazio comunica “di aver acquisito a titolo definitivo dall’A.C. Chievo Verona le prestazioni sportive del calciatore Sofian Kiyine e del calciatore Angelo ...

Calciomercato - le ultime trattative : il Genoa punta un trequartista - il Parma chiude per un terzino : Il Calciomercato entra nella sua fase decisiva. I direttori sportivi sono al lavoro per regalare colpi importanti agli allenatori, che preparano l’inizio della prossima stagione, alla quale manca poco più di un mese. A fare il punto sulle ultime trattative è l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Il Genoa di Andreazzoli punta ad essere una delle sorprese del prossimo campionato. Il presidente Preziosi e Stefano Capozucca ...