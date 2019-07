Calciomercato Inter | futuro Lukaku | le parole di Solskjaer

calcioweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019) “? Non è in forma, non sarà disponibile. Il suo? Non ho aggiornamenti dall’ultima volta che ho parlato“. Queste ledell’allenatore del Manchester United, Ole Gunnar, riguardanti l’assenza dinella partita contro l’valida per lanational Champions Cup. “In entrata – aggiunge – stiamo lavorando su uno o due. Il mio obiettivo qui è prepararci per per le partite e le sessioni di allenamento“.L'articolo: lediCalcioWeb.

DiMarzio : #BorjaValero, nuovo incontro in giornata @Inter-@acffiorentina: i viola insistono per il suo ritorno #calciomercato @SkySport - Corriere : Calciomercato: l’Inter accelera e Dzeko si sblocca, Icardi apre al Napoli - MatteoBarzaghi : Colleghi inglesi al seguito dello United confermano che Lukaku non giocherà contro l’Inter domani in amichevole a S… -