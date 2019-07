Calcio Storico Fiorentino 2019 | Alberto Fuschi intervista Evan Oppenheimer regista di

I nuovi gladiatori - su Mediaset lo speciale sul Calcio Storico fiorentino : Mercoledì 17 luglio, in seconda serata, su Italia 1 andrà in onda I nuovi gladiatori, un documentario emozionale dedicato al calcio storico fiorentino. Lo speciale, firmato NewsMediaset, attraverso le testimonianze dei protagonisti racconterà tradizione e retroscena di quello che è un evento unico i

I nuovi gladiatori : Calcio Storico fiorentino/ Italia 1 - le origini della tradizione : I nuovi gladiatori: Calcio storico fiorentino, su Italia 1 lo speciale su una delle tradizioni più sentite di Firenze. Le ultime notizie.

Calcio - l’Italia femminile vince con la Cina e raggiunge un traguardo storico : L'Italia è tra le otto squadre più forti del mondo. Le ragazze azzurre battono la Cina 2 a 0 e approdano ai quarti di finale. È la prima volta...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : Mali-Mauritania 4-1 - poker delle Aquile ma primo gol storico dei Mourabitounes : Secondo incontro della giornata per il gruppo E della Coppa d’Africa 2019. A confrontarsi, sul rettangolo verde del New Suez Stadium in Egitto, il Mali e la Mauritania, dopo che il match tra Tunisia e Angola era finito sull’1-1. E’ termina 4-1 in favore delle Aquile il confronto. A sbloccare il risultato è stato Diaby al 37′ e sul finire della prima frazione ha raddoppiato Marega su rigore. Nella ripresa Adama Traore si è ...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : Mali-Mauritania 4-1 - poker delle Aquile ma primo gol storico dei Mourabitounes : Secondo incontro della giornata per il gruppo E della Coppa d’Africa 2019. A confrontarsi, sul rettangolo verde del New Suez Stadium in Egitto il Mali e la Mauritania, dopo che il match tra Tunisia e Angola era finito sull’1-1. E’ termina 4-1 in favore delle Aquile il confronto, più forti sotto tutti i punti di vista e quindi vittoriose con merito. A sbloccare il risultato è stato Diaby al 37′ e sul finire della prima ...

FINALE Calcio Storico FIORENTINO 2019/ Diretta streaming - la presenza di Commisso : Diretta FINALE CALCIO STORICO FIORENTINO 2019: streaming video e tv del match tra Bianchi e Rossi, attesa nella festa di San Giovanni, patrono della città.

LIVE Argentina-Giappone 0-0 Calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : arriva il primo storico punto ad un Mondiale per l’Argentina! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:58 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 19:57 E’ arrivato il primo storico punto ad un Mondiale per l’Argentina, che ha meritato questo risultato. Il secondo tempo ha visto una reazione del Giappone, che ha mantenuto il pallino del gioco per tutti e i secondi 45′, basti vedere il dato relativo al possesso ...

Calcio femminile - le donne pagate come gli uomini : storico accordo in Australia : Un passo importante, un accordo storico. E’ così che viene definita la svolta, proprio nel giorno dell’inaugurazione del Mondiale femminile, che partirà oggi con la prima giornata. Nel frattempo, una prima battaglia è stata vinta nella rincorsa a colmare il così detto ‘gender gap’, vale a dire la differenza salariale fra uomini e donne presente anche nel mondo dello sport e del Calcio in particolare. Le calciatrici ...