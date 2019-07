Calcio | la Lega Serie A apre la caccia ai pirati

Barillà a CalcioWeb : “Vi racconto Balotelli. Al fantaCalcio mai. L’allenatore a cui sono più legato…” : Intervistato dalla redazione di CalcioWeb, Antonino Barillà, centrocampista del Parma, si è soffermato sulla partita di ritorno della scorsa stagione contro la Juventus e ha dato il suo parere su Cristiano Ronaldo e Mario Balotelli. Molte le cose simpatiche venute fuori nel corso della chiacchierata: dalla trasformazione del suo ruolo in campo al fenomeno portoghese, dagli inizi di carriera al fantacalcio. RUOLO – Una trasformazione ...

Andrés Escobar - 25 anni fa l’autogol che fece scoprire al mondo i legami tra il Calcio colombiano e i cartelli della droga : Gli scarpini neri appena macchiati dall’erba. I calzettoni rossi che arrivano fin sotto le ginocchia. Le gambe nude, sudate, avvolte da un paio di pantaloncini blu e la maglietta gialla, con il numero 2 stampato sul petto. Sono i Mondiali del 1994 e disteso a terra, con le mani che gli coprono il viso, c’è Andrés Escobar Saldarriaga. Indossa la divisa della Nazionale colombiana e ha appena segnato, ma nella porta sbagliata. Questa è ...

Il Foglio e la guerra della Lega Calcio contro il “pezzotto” : L’ad della Lega di A, Luigi De Siervo, lo scorso scorso 25 giugno aveva annunciato che la Lega era pronta ad una guerra contro il “pezzotto” «Avremo un budget rilevanti che permetterà un lavoro di quattro fasi». Oggi il Foglio ha ripreso l’argomento, il fenomeno è oramai diffusissimo tra i tifosi che preferiscono non pagare gli abbonamenti delle Pay Tv e guardare le partite di campionato ilLegalmente. L’articolo è stato ...

Micciché (Lega Serie A) : Per migliorare il Calcio bisogna puntare sui diritti tv : Milano Finanza intervista il presidente della Lega di Serie A Gaetano Micciché. Un passato da banchiere, una carriera di successo che lo ha reso molto noto nei circoli della finanza internazionale. Anche per aver contribuito, negli anni, a diverse operazioni fondamentali del sistema industriale italiano. Ma la vera popolarità è arrivata, per sua stessa ammissione, con l’elezione a presidente delle squadre italiane, il 31 maggio 2018. Lo ...

Calcioscommesse - il legale di Mauri confessa : “Stefano sta vivendo un incubo - tanti calciatori coinvolti che giocano in Serie A…” : Una telenovela lunghissima, ma che potrebbe conoscere la parola fine. Il 16 luglio potrebbe concludersi la vicenda sul Calcioscommesse che ha visto coinvolto l’ex capitano della Lazio Stefano Mauri. Il suo legale, Matteo Melandri, ha parlato all’Adnkronos. Queste le sue parole. “Il giudice del Tribunale di Bologna si è dichiarato incompetente per giudicare il caso del mio assistito come anche il giudice del Tribunale di ...

Calcio : Bastoni (Lega) - 'San Siro non si tocca - no a città privatizzata' : Milano, 24 giu. (AdnKronos) - “San Siro non si tocca, rappresenta la storia del Calcio milanese". Lo afferma Max Bastoni, consigliere della Lega al Comune di Milano e in Regione Lombardia, sulle dichiarazioni da Losanna del presidente del Milan, Paolo Scaroni, e dell’amministratore delegato dell'Int

L’offerta di Mediapro alla Lega Calcio per il canale tv : 1193 milioni a stagione : Per l’acquisto dei diritti tv del campionato di Serie A per il triennio 2021-24 e per la realizzazione del canale tv dedicato, Mediapro vorrebbe offrire alla Lega calcio circa 1.193 milioni di euro a stagione. Lo scrive Il Fatto Quotidiano. La proposta porterebbe nelle casse dei club di Serie A circa 220 milioni in più a stagione rispetto a quanto incassato nell’ultima asta per il triennio 2018-2021. In quell’occasione, Sky e DAZN ...

Calcioscommesse – Immobile coinvolto nell’inchiesta Oikos - parla il legale : “escluso qualsiasi coinvolgimento” : Il legale di Ciro Immobile commenta le recenti notizie di un presunto coinvolgimento del calciatore napoletano nell’inchiesta “Oikos” Clamoroso colpo di scena nell’ambito dell’inchiesta ‘Oikos‘: tra i calciatori coinvolti, secondo Marca e AS, nel tentativo di combine di una partita di Serie A, spicca il nome di Ciro Immobile. Non si è ancora espresso a riguardo il calciatore napoletano, ma c’è chi lo ha fatto per ...

Calcio : Serie C Lega Pro. Ghirelli : inizio prossimo campionato a rischio : La Serie C 2019-20 e' a rischio. A lanciare l'allarme e' Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro. "In questi mesi abbiamo lavorato in silenzio

Verso il canale tv della Lega Calcio grazie a un accordo con Mediapro : La Serie A intende creare il canale tv della Lega Calcio in collaborazione con Mediapro. Ieri, a Milano, nell’assemblea che ha riunito i club della massima serie si è discusso dell’assegnazione dei diritti tv del campionato per il triennio 2021-2024. In gioco c’è l’offerta dell’azienda di Barcellona, che si è proposta come partner per la realizzazione del canale tematico. In base a quanto riporta Milano Finanza, l’offerta di Mediapro ...

Serie A - per la Lega Calcio un canale tv da 1 - 2 miliardi : Il dossier sulla vendita dei diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024 sarà oggetto di uno studio approfondito della commissione tecnica della Lega guidata dall’amministratore deLegato Luigi De Siervo. Lo scrive Il Sole 24 Ore sottolineando che la commissione dovrà vagliare opportunità e rischi connessi alla creazione di un canale autonomo e sintetizzare […] L'articolo Serie A, per la Lega calcio un canale tv da 1,2 miliardi ...

Super Champions - domani assemblea in Lega Calcio - i dettagli : domani, lunedì 10 giugno, si terrà un’assemblea di Lega di serie A molto importante a Milano. La Repubblica svela quello che sarà il tema della riunione: “Progetto Uefa sulle competizioni europee post 2024: analisi nuovo format e prima stima impatto economico”. Un tema, quello delle nuove Coppe europee, che allarma i presidenti di Serie A: “Secondo uno studio commissionato dalla Lega, e che sarà presentato in ...

Adidas avvia un’azione legale contro la FederCalcio spagnola : Adidas denuncia Federcalcio spagnola – Adidas si muove e denuncia la Federcalcio spagnola (Rfef). L’azione del brand tedesco segue l’annuncio della Federazione della volontà di trovare un nuovo sponsor tecnico, nonostante l’esistenza di un contratto con scadenza al 2026. Come riporta “Palco 23”, Adidas ha spiegato in un comunicato che «il contratto è vincolante e […] L'articolo Adidas avvia un’azione legale contro la Federcalcio ...

Diritti tv - il piano della Lega Calcio per il 2021 : nuova asta a dicembre 2019 - canale della Serie A - abbonamento unico : Oggi c’è Sky (e un pezzettino di Dazn) domani chissà. In futuro il tifoso potrebbe vedere il campionato in modo completamente diverso: un nuovo “canale della Serie A”, un prodotto e soprattutto un abbonamento unico (la cosa che più sta a cuore ai fan e al loro portafoglio), distribuito su piattaforme differenti, dalla solita tv satellitare e il digitale terrestre allo streaming internet, e perché no anche sullo smartphone con le compagnie ...