Buon compleanno Veronica Lario | Lucrezia Lante della Rovere…

Tour de France – Buon compleanno Maglia Gialla! La divisa più ambita della Grande Boucle compie 100 anni : La Maglia Gialla compie 100 anni! Il Tour de France la celebra con una versione diversa presente in ogni tappa: omaggiati i luoghi simbolo della Grande Boucle e i protagonisti del passato I preparativi sono ormai ultimati, i dettagli dell’ultimo sono stati sistemati: è tutto pronto per l’inizio del Tour de France 2019! La prestigiosa corsa Francese prenderà il via nella giornata di domani con partenza da Bruxelles per celebrare ...