Bravo | hai salvato il mondo

termometropolitico

(Di venerdì 19 luglio 2019), haiilCiao! Sei qui perché hai postato su qualche social network una grande vittoria. Forse qualche sgherro del F.O.R.S.E (Fascismo, Omofobia, Razzismo, Sessismo, Estremismo) ha osato diffondere i suoi precetti e tu l’hai rimesso al suo posto. Forse tuo figlio di sei mesi ha detto un concetto profondissimo. Forse tu, donna verso i 40, hai dato una bella strigliata a un uomo che ti ha invitata a cena in un posto lussuosissimo facendoti regali fantastici, ma tu meriti di meglio. I tuoi follower non te lo dicono, ma non ci crede nessuno Davvero. Mettono like perché o ti compatiscono, o credono di ottenerne foto intime, o perché anche loro in un qualche momento della loro vita hannoil; di solito di venerdì sera mentre erano soli davanti a Netflix e alle croste di pizza a domicilio. Non te la prendere. Abbiamo tutti – chi più chi meno – complessi ...

audino_gianluca : @enzolampard @RivoluzioneInt2 Bravo, hai ragione. Adesso torna a vedere SportMediaset. Magari parlano di Barella al… - skappalee : @orfini Brrr. Che cattivone! A guardarti bene la faccia da psicopatico sanguinario un pochino ce l'hai... Ma no dai… -