Borsellino | Zingaretti | ‘nel loro ricordo il nostro impegno contro la mafia’

Paolo Borsellino - I 57 giorni/ Luca Zingaretti nel film Rai1 : 'La domanda è perché' : Su Rai 1 va in onda il film ' Paolo Borsellino - I 57 giorni '. Oggi, 19 luglio 2019, è il 27esimo anniversario della strage di Via D'Amelio.

Luca Zingaretti è Paolo Borsellino – I 57 giorni : ‘Racconto i suoi giorni fragili’ : “Gliela vogliamo dare a Cosa Nostra la possibilità di fare fuori me senza toccare voi?”. Il lato ironico e umano del giudice Paolo Borsellino viene fuori sin dalla prima scena di Paolo Borsellino – I 57 giorni, la fiction firmata da Alberto Negrin sugli ultimi giorni del magistrato antimafia. Il film per la tv è in onda in replica venerdì 19 luglio su Rai 1 alle 21,25; quando arrivò sui canali nazionali in prima visione per la ...