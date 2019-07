Borsellino | Fico | ‘ogni giorno Stato rinnovi impegno contro mafie’

calcioweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019) Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “La notizia di quell’esplosione devastante in un pomeriggio d’estate, a Palermo, in via d’Amelio, ha segnato le coscienze, la vita, il quotidiano del nostro Paese. Era il 19 luglio 1992 quando la mafia uccise il giudice Paoloe i componenti della sua scorta: Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli e Claudio Traina”. Così il presidente della Camera, Roberto, ricorda Paoloe i componenti della scorta del magistrato antimafia. “Oggi non ci limitiamo a ricordarli, ma -prosegue-amo l’quotidiano e incessante nella lottale mafie, unche lodeve portare avanti attraverso tutti gli strumenti a sua disposizione: predisponendo normative costantemente attente a contrastare il fenomeno mafioso, promuovendo giustizia sociale ...

