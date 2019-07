Borsellino | 27 anni fa la strage di via D’Amelio Oggi le commemorazioni | la prima volta

Paolo Borsellino - 27 anni fa la strage di via D’Amelio : il ricordo a Palermo : Ricorre oggi il 27esimo anniversario della strage di via D'Amelio, in cui persero la vita il giudice antimafia Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina ed Emanuela Loi. Tanti gli appuntamenti in programma a Palermo: per la prima volta le celebrazioni saranno senza la sorella Rita.Continua a leggere

Paolo Borsellino - 27 anni fa la strage di via d'Amelio : Paolo Borsellino, 27 anni fa la strage di via d'Amelio Il 19 luglio 1992 sono stati uccisi il magistrato e la sua scorta a Palermo. Una Fiat 126 con circa cento chili di tritolo a bordo, parcheggiata nei pressi dell'abitazione della madre del giudice, esplose uccidendo anche i cinque agenti Parole chiave: ...

Borsellino : fratello agente Traina - '27 anni di menzogne - omicidio di Stato-mafia' (4) : (AdnKronos) - Poi la corsa al reparto scorte, alla caserma Lungaro, "dove tanti colleghi piangevano disperati", e la verità. "In via D'Amelio arrivai in pochi minuti – racconta con la voce spezzata dalla commozione – e durante il tragitto, ancora incredulo, mi ripetevo 'Non può essere successo a Cla

Borsellino : fratello agente Traina - '27 anni di menzogne - omicidio di Stato-mafia' (2) : (AdnKronos) - Eppure lui in questi 27 anni non ha mai pensato di abbandonare la divisa. "Dopo le bombe ci ho creduto veramente, ho visto i lenzuoli bianchi ai balconi, gli striscioni e la gente in strada. Mi sono detto 'Questa volta Palermo è cambiata, si è svegliata, vinciamo noi'. Mi sbagliavo". D

Borsellino : fratello agente Traina - ’27 anni di menzogne - omicidio di Stato-mafia’ : Palermo, 18 lug. (AdnKronos) – (di Rossana Lo Castro) “Un inferno di fuoco e fumo”. Luciano Traina la strage di via D’Amelio l’ha vissuta due volte: come poliziotto e come fratello di Claudio, l’agente di scorta morto insieme a Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Eddie Walter Cosina e Agostino Catalano, nell’eccidio che costò la vita anche al giudice Paolo Borsellino. Alla Squadra mobile di Palermo era ...

Borsellino : fratello agente Traina - ’27 anni di menzogne - omicidio di Stato-mafia’ (2) : (AdnKronos) – Eppure lui in questi 27 anni non ha mai pensato di abbandonare la divisa. “Dopo le bombe ci ho creduto veramente, ho visto i lenzuoli bianchi ai balconi, gli striscioni e la gente in strada. Mi sono detto ‘Questa volta Palermo è cambiata, si è svegliata, vinciamo noi’. Mi sbagliavo”. Domani sarà in via D’Amelio. Come ogni anno. Per far sentire la sua voce, per “togliersi qualche ...

Borsellino : fratello agente Traina - ’27 anni di menzogne - omicidio di Stato-mafia’ (3) : (AdnKronos) – Così anche dopo le bombe, in quei 57 giorni che separarono la strage di Capaci da quella in via D’Amelio, i fratelli Traina cercarono una ‘forzata normalità’. “Tutte le domeniche andavamo a trovare nostra madre. Ci riunivamo a casa sua, con i nipotini. Un modo per stare insieme e farle compagnia”. Anche quel 19 luglio avrebbe dovuto essere così. “Qualche giorno prima avevamo ...

Mafia : depistaggio Borsellino - Bindi 'indagine su magistrati arriva dopo 27 anni' : Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - "Finalmente dopo 27 anni si è aperta l'inchiesta a Messina, segno che non c'è potere che non può essere sottoposto al giudizio della legge, tanto più la magistratura. Il problema è che questo avviene dopo 27 anni". Così l'ex presidente della commissione AntiMafia Rosi