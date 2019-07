Bonus elettrodomestici e classe energetica A | quando spetta | il chiarimento

termometropolitico

(Di venerdì 19 luglio 2019)A:, ilCi sono importanti novità sulriservato ai prodotti conelevata. L’Agenzia delle Entrate, interpellata su una specifica questione, si è infatti dimostrata flessibile sul tema, ma al tempo stesso ha voluto precisare che ogni elettrodomestico, anche quelli non citati nell’elenco allegato al decreto legislativo n. 49/2014, va preso in esame singolarmente, parlando dielevata.: funziona anche per le lavasciugatrici diA? Con la risposta n. 245/2019, l’AdE ha voluto chiarire a proposito di un singolare caso presentato da un contribuente, il quale ha affermato di avere in corso una pratica edilizia e di trovarsi nelle condizioni per accedere al beneficio della detrazione prevista per l’acquisto di mobili e grandi ...

