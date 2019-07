Bollo auto | la proposta del ministro Di Maio di rimuoverlo

Abolizione Bollo auto 2019 : spread in calo - M5S “mettiamo insieme risorse” : Abolizione Bollo auto 2019: spread in calo, M5S “mettiamo insieme risorse” Abolire il Bollo auto è il sogno dei cittadini, ma è stato spesso anche nei piani e nelle agende dei governi che si sono succeduti, senza però mai trovare concretezza. L’ultimo a dichiarare di voler abolire questa imposta è stato il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, il quale ha affermato che possa risultare possibile eliminare il Bollo auto dagli ...

Bollo auto - il piano per cancellarlo entro la fine dell'anno : «entro fine anno si potrebbe cominciare a eliminare una tassa odiosa come il Bollo auto. Voglio trovare i soldi per permettere ai cittadini che acquistano un' auto per la famiglia di pagare meno tasse. Il nostro obiettivo è fare in modo che entro fine anno ci sia una consistente riduzione o l' aboli

Fisco : commercialisti Milano - ‘su Bollo auto bene Di Maio ma piano coerente’ : Milano, 18 lug. (AdnKronos) – I commercialisti di Milano sono d’accordo con la proposta del ministro Luigi Di Maio di ridurre in maniera consistente o abolire il bollo auto entro la fine dell’anno. “Siamo favorevoli agli incentivi come strumenti di indirizzo dei consumi, così come qualsiasi iniziativa volta ad alleggerire i cittadini dalla pressione fiscale. Auspichiamo però che anche questo progetto si inserisca in ...

Di Maio propone di abolire il Bollo auto utilizzando i risparmi dello spread. Insorge Fi : "Ci ha copiato l'idea" : Utilizzare i risparmi ricavati dall’abbassamento dello spread per abolire il bollo auto, o per ridurlo il più possibile. È l’idea di Luigi Di Maio, presentata a Uno Mattina. Il vicepremier 5 stelle definisce il bollo “tassa odiosa” e spiega: “Voglio trovare i soldi per permettere ai cittadini che acquistano un’auto, che mi auguro sempre più ecologica, che possa essere meno ...

Risparmi da spread per stop al Bollo auto : perché l’idea di Di Maio non funziona : Eliminare o ridurre il bollo auto si può, ma occorre individuare coperture certe. L’annuncio a “Uno mattina” del vice premier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio (utilizzare...

"Flat tax? Meno tasse sul lavoroVia Bollo auto con risparmi spread" : "Questi sono i giorni in cui si comincia a scrivere la legge di Bilancio. Credo che entro la fine dell'anno si debbano fare delle cose inderogabili. Ora non so se si riusciranno a trovare 30 miliardi per la Flat tax, la cosa importante ora e' abbassare le tasse sul lavoro, il cuneo fiscale. Segui su affaritaliani.it

Abolizione Bollo auto 2019 : proposta M5S respinta - ecco dove : Abolizione bollo auto 2019: proposta M5S respinta, ecco dove Spesso spunta fuori la proposta di voler abolire il bollo auto, in particolar modo negli ultimi tempi, in cui si parla spesso di riduzione delle tasse. Tuttavia, alla fine, non succede alcunché e lo stesso è avvenuto nella Regione Toscana, dove una proposta del Movimento 5 Stelle è stata respinta. Il motivo? Voler fare i conti senza l’oste, laddove l’oste sarebbe rappresentato dalla ...

Bollo auto - così (non) cambia la tassa automobilistica : La recente sentenza della Corte Costituzionale ha dato carta bianca alla regioni che in teoria potrebbero perfino abolire la...

Tassa automobilistica - Abolizione del Bollo - ecco come stanno le cose : Da qualche ora sta circolando sul web la notizia (acchiappaclick?) di una possibile Abolizione del bollo auto. Ne parlò la prima volta lallora candidato premier Silvio Berlusconi in chiusura di campagna elettorale alla vigilia delle elezioni del 2008 Entro metà legislatura, affermò lex premier, aboliremo la Tassa automobilistica. Sì è visto comè finita.Il caso Lombardia. Nel 2013, alla vigilia delle elezioni regionali, tornò alla carica lallora ...

Bollo auto 2019 : rottamazione con decreto crescita - a chi spetta : Bollo auto 2019: rottamazione con decreto crescita, a chi spetta Con il decreto crescita varata anche una nuova rottamazione che tra i vari balzelli riguarderà anche il Bollo auto. In generale, la misura si riferisce a quelle imposte la cui riscossione è stata affidata dai comuni a società di riscossione private. Bollo auto 2019: solo nei comuni con riscossione affidata a privati Riguarda anche Imu, Tasi così come le multe, la nuova ...

Imposta di Bollo fatture : l'AdE verificherà assolvimento con procedure automatizzate : Il Decreto Crescita sta apportando notevoli cambiamenti all'interno del nostro ordinamento fiscale. Tra le diverse novità occorre segnalare quella riguardante l'Imposta di bollo. Infatti, come sanno tutti gli addetti ai lavori e anche molti contribuenti l'Imposta di bollo è quel tributo che ogni titolare di partita Iva è tenuto ad applicare sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro. Per ogni transazione superiore a questo importo viene ...

Bollo auto - ok alla nuova rottamazione : come funziona : Il Decreto Crescita ha varato la nuova rottamazione che vale anche per il Bollo auto. E' una misura che si riferisce alle...

Bollette luce - gas e Bollo auto. Quanto costano agli italiani gli aumenti : Bollette luce, gas e bollo auto. Quanto costano agli italiani gli aumenti Bolletta della luce, bolletta del gas, bollo auto: sono solo alcune delle imposte che i contribuenti italiani devono pagare periodicamente. Voci di spesa che influiscono sui bilanci familiari in modo notevole, se consideriamo che dal 2010 al 2017 le tasse che abbiamo pagato sugli elementi soprastanti hanno registrato degli aumenti importanti. Per Quanto riguarda le ...

Bollo auto 2019 : riduzione pagamento al 50% - la circolare del Ministero : Bollo auto 2019: riduzione pagamento al 50%, la circolare del Ministero Con la Risoluzione n. 1/DF del 14 giugno 2019 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito chiarimenti importanti riguardo la riduzione del pagamento del Bollo auto al 50% per le auto che possiedono i criteri di storicità, ovvero quegli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione tra i 20 e i 29 anni. ...