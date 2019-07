Bitter Sweet | Undicesima Puntata | Pelin Mina la Felicità di Nazli e Ferit!

Bitter Sweet Anticipazioni 19 luglio 2019 : Nazli lascia Ferit : Nazli scioglie il contratto di lavoro con Ferit e può realizzare il suo sogno. Demet invece cerca di riconquistare la fiducia dell'ex fidanzato.

Bitter Sweet - puntate dal 22 al 26luglio : Ferit e Nazli sempre più vicini : Le anticipazioni di Bitter Sweet, relative ai nuovi episodi trasmessi nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 si soffermano su Nazli, la protagonista principale dello sceneggiato turco. Infatti, Nazli Piran riuscirà ad aprire un ristorante con la collaborazione di Manami dopo essersi licenziata da Ferit Aslan con un terzo socio che vuole rimanere segreto. Bitter Sweet, anticipazioni: Ferit e Nazli partono per lavoro Le ...

Bitter Sweet - spoiler fine luglio-inizio agosto : scoperto l'inganno di Nazli e Asuman : Stando alle anticipazioni relative alle puntate della serie tv 'Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ che verranno trasmesse su canale 5 tra fine luglio e inizio agosto, Ferit scoprirà finalmente la verità su Nazli e Asuman. Da tempo, i fan della soap turca si stavano chiedendo per quanto ancora Nazli sarebbe riuscita a nascondere il fatto che la sorella sia la responsabile del furto dei documenti che hanno permesso agli Onder di ottenere la ...

Bitter Sweet trame : l'Onder si scaglia contro la moglie a causa della sorella di Nazli : Lo sceneggiato Bitter Sweet - Ingredienti d’amore sta appassionando tantissimi telespettatori. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda su Canale 5 tra qualche settimana svelano che il crudele Hakan Onder farà una scoperta spiazzante sulla moglie Demet grazie ad Asuman. Quest’ultima volterà le spalle alla diabolica bionda quando avrà il sospetto che abbia detto a Ferit Aslan che è stata lei a farlo separare dal nipote Bulut. La ...

Bitter Sweet - trame dal 22 luglio : Demet manipola il fratello contro la Piran e l'Aslan : Le avventure della serie televisiva turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore stanno appassionando numerosi fan. Nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset la quarta settimana del mese di luglio 2019 non mancheranno come al solito colpi di scena. Gli spoiler annunciano che Demet, gelosa del feeling creatosi tra Ferit Aslan e Nazli Piran, preparerà un altro dei suoi piani per farli allontanare. La moglie di Hakan, essendo a ...

Bitter Sweet - anticipazioni al 26 luglio : l'Onder si allea con Alya per nuocere all'Aslan : Torna l'appuntamento con Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv turca che sta appassionando sempre più telespettatori sulle reti Mediset. Nelle nuove puntate in onda da lunedì 22 a venerdì 26 luglio alle ore 14:45 su Canale 5, Nazli Piran e Ferit Aslan si avvicineranno di nuovo mentre Hakan Onder stringerà un accordo con Alya per danneggiare il rivale. Bitter Sweet: Nazli e Ferit, di nuovo vicini Le anticipazioni di Bitter Sweet sulle ...

Bitter Sweet - spoiler : Hakan apprende che la moglie ha abortito : Hakan Onder e Demet saranno al centro delle nuove puntate di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv turca in onda tutti i giorni su Canale 5. La coppia, infatti, avrà un litigio furibondo dopo che il rivale di Ferit Aslan apprenderà che la moglie ha avuto un aborto. Bitter Sweet: Ferit apprende il tradimento di Nazli e Asuman Le anticipazioni di Bitter Sweet, tratte dagli episodi in onda nelle prossime settimane su Canale 5, si ...

Bitter Sweet - spoiler : Ferit scopre che Demir e Zeynep sono morti per mano di Resul : Finalmente ci sarà la tanto attesa svolta nelle prossime puntate della soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore. Gli spoiler dicono che Ferit Aslan, nonostante Hakan Onder tenti di ostacolarlo in tutti i modi, scoprirà chi ha causato il decesso di Demir e Zeynep. Tutto comincerà quando il ricco imprenditore, dopo aver appreso che la vettura incidentata era stata manomessa, accuserà il marito di Demet di essere il responsabile della ...

Bitter Sweet - anticipazioni 31° episodio : la Piran preoccupata - Hakan indaga sulla cuoca : I prossimi appuntamenti con la serie televisiva “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” saranno molto entusiasmanti. Gli spoiler della puntata che verrà trasmessa su Canale 5 lunedì 22 luglio 2019, dicono che Nazli Piran decisa ad aprire un ristorante ad Istanbul con la sua amica Manami, proverà invano a richiedere un muto, dato che i direttori delle banche non accoglieranno la sua richiesta per la mancanza di uno stipendio fisso. La cuoca non ...

Bitter Sweet anticipazioni : l'Aslan allontana il nipote Bulut dagli Onder : Nuovo appuntamento incentrato sulla soap opera turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”. Nelle puntate che i telespettatori italiani potranno vedere nelle prossime settimane, una lite molto accesa tra Hakan e Demet, consentirà a Ferit Aslan di ricongiungersi con Bulut, ma soltanto per qualche giorno. Il ricco imprenditore dopo aver sorpreso il suo rivale sul punto di aggredire fisicamente la moglie, approfitterà dell’occasione per far ...

Bitter Sweet/ Anticipazioni 19 e 18 luglio : Nazli delude Ferit - è tutto finito? : Bitter Sweet, Anticipazioni puntata 19 e 18 luglio 2019: Ferit libera Nazli mentre Demet mette in atto un piano diabolico per...

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di venerdì 19 luglio 2019 : anticipazioni trentesima puntata di BITTER SWEET – ingredienti d’amore, in onda venerdì 19 luglio 2019 alle 14,45 su Canale 5: Nazli ha sciolto il contratto che la lega a Ferit ed è in procinto di coronare finalmente il suo sogno professionale: aprire un ristorante a Istambul insieme a Manami… Ferit apprende da Tahir la notizia della svolta di Nazli e si stupisce che quest’ultima non gliene abbia parlato… Demet ...