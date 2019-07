Bibbiano | Tovaglieri Lega vs Fiano | ‘Pd coinvolto’ ‘Quale reato del sindaco?’ Lei non

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2019) “Mi sarebbe piaciuta una commissione parlamentare d’inchiesta sui fatti di, dove sono coinvolti gli amministratori del Pd“. A dirlo, a Coffee Break, su La7, l’eurodeputata leghista Isabella. “Attenzione perché c’è chi si è preso una querela dopo aver accostato il nostro partito a quella vicenda” interviene Emanuele, deputato del Pd, riferendosi alle dichiarazioni di Luigi Di Maio, secondo cui il Partito democratico sarebbe “il partito di, un partito che toglieva i bambini alle famiglie per venderseli dopo aver effettuato un elettroshock”. “Di qualeè accusato il sindaco dem?” chiede. L’europarlamentare prende tempo per qualche secondo per poi dire: “Sarà sicuramente un favoreggiamento o una collaborazione“. “No, no, no” replica ...

