Fonte : blogo

(Di venerdì 19 luglio 2019) Lascito record per. Un 77enne bergamasco, deceduto lo scorso mese di settembre, nel suo testamento ha disposto che 1 milione edel suo patrimonio finisse alla Ong fondata da Gino Strada. L'era un impiegato di banca in pensione che nella sua vita aveva sapientemente investito i suoi guadagni in una società immobiliare; è morto al termine di una lotta contro il cancro e non aveva alcun erede legittimo. Ad annunciare la notizia è stato l'avvocato Roberto Trussardi, legale di fiducia dell'nonché esecutore testamentario: "Era un impiegato di banca in pensione e aveva una partecipazione in una società immobiliare. Qualche anno fa volle uscirne e farsi liquidare la sua quota, entrando quindi in possesso di una somma molto consistente. Ci conoscemmo in quella circostanza perché io seguii la vicenda. In seguito ha lottato a lungo con il cancro e ha quindi ...

Yaya4348 : RT @Giacinto_Bruno: Bergamo, uomo lascia 1mln e 300mila euro della sua eredità ad Emergency - Giacinto_Bruno : Bergamo, uomo lascia 1mln e 300mila euro della sua eredità ad Emergency - BlogNews_it : Bergamo, uomo lascia 1mln e 300mila euro della sua eredità ad Emergency -