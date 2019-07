Bergamo | Roma ha sempre sentito presenza De Crescenzo

romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2019)– “Dee’ stato presente nella vita culturale italiana in modo molto intenso. Per questo ci sembrava giusto mettere a disposizione la Sala della Protomoteca. Tra l’altrohala sua”. Lo ha detto il vice sindaco di, Luca, uscendo dalla camera ardente di Luciano De, allestita in Campidoglio. “Da quello che ho capito ha vissuto in modo sereno gli ultimi giorni- ha aggiunto- È stata una persona che ha portatolo spirito napoletano che e’ ironia e non cinismo, condita da una cultura grande e articolata”. L'articolohaDeproviene daDailyNews.

