Basket | Eurolega 2019-2020 | rilasciato il calendario Milano inizia a Monaco | Anadolu

(Di venerdì 19 luglio 2019) E’ statopoco fa l’interodell’edizionedi, che quest’anno vivrà un allargamento a 18 squadre e la disputa delle Final Four a Colonia, in Germania. L’esordio dell’Olimpiadel nuovo corso di Ettore Messina sarà in trasferta, a, il 3 ottobre, mentre l’esordio in casa si terrà l’11 ottobre contro lo Zalgiris Kaunas. Tornerà quasi subito nel nostro Paese Gigi Datome con il suo Fenerbahce, di scena il 25 ottobre al Mediolanum Forum di Assago, mentre il 31 ottobre sarà la volta di quel Barcellona che ha messo in piedi un mercato stellare, candidandosi di forza a ritornare sul trono d’Europa. La prima sfida ai Campioni d’Europa del CSKA Mosca di Daniel Hackett sarà lanciata il 26 dicembre in terra russa (15a giornata), mentre all’ultimo turno (9 aprile) si disputerà il ...

