Baglio | chiesta commissione bilancio su sistema informatico

"Le disfunzioni accusate dal nuovocontabile degli uffici di Roma Capitale sono inaccettabili.peraltro costato 18 milioni di euro. Per avere delucidazioni ed esaustive spiegazioni in merito, abbiamo richiesto una seduta dispecifica, allargata alla partecipazione dei dirigenti del dipartimento Trasformazione digitale e dei responsabili della societa' proprietaria del software. Confidiamo nella solerzia del collega Terranova affinche' convochi quanto prima questo fondamentale momento di confronto". Lo dichiara in una nota la consigliera capitolina del Pd Valeria.

