Badante | il datore di lavoro che fa avances alla dipendente non commette reato

(Di venerdì 19 luglio 2019) Subire delleda un uomo sconosciuto per ragazze e donne di qualsiasi età è sempre una situazione spiacevole e imbarazzante. Se poi leprovengono daldisi entra in un campo minato. Minacce di licenziamento se non si accettano proposte particolari sono molto frequenti nel mondo delun po' in tutti i campi. Neldomestico, il settore delle colf e delle badanti la Cassazione ha emanato una recente sentenza che farà molto discutere. Gli ermellini hanno sancito che comportamenti di questo tipo da parte di undinon rientrano nel campo di applicazione del Codice Penale. Nessuno strascico dal punto di vista penale Offrire danaro, minacciare il licenziamento o altra sanzione disciplinare oppure rimarcare il proprio ruolo di padrone, a fronte della richiesta di prestazioni "particolari" della propria, per la Cassazione è condotta ...

