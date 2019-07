Autonomie | Conte | “Significativi passi avanti | si apre finestra per portarle in Cdm”

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2019) Sullesono “lieto di annunciare che nel vertici di oggi sono stati compiuti significativi, ieri tutto il pomeriggio l’ho dedicato a lavorare”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe, in conferenza stampa dopo il vertice di governo sulle. “Siamo in dirittura finale, settimana prossima ci sarà un altro incontro e confido si stiando laper portarlo in Consiglio dei ministri”, ha chiarito.ha ricordato quale sarà l’iter che dovrà seguire la riforma: “Dal Consiglio dei ministri otterrò il mandato per andate a contrattare con i governatori un accordo che poi dovrà essere sottoposto al Parlamento. Questa riforma non recherà nocumento a nessuna regione, non vogliamo un’Italia frammentata”. Non tutte lerichieste, ha chiarito, saranno concesse. Cosìha frenato ...

