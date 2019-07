Autonomia | sulla scuola passa la linea M5s | ira Zaia e Fontana | Conte blinda i ministri

Conte : «Sì Autonomia ma non su tutto» Sulla scuola passa linea M5S - ira di Zaia Salta la chiamata “regionale” dei prof : «I governatori non avranno tutto quello che hanno chiesto», chiarisce il premier. Che difende i suoi ministri, e precisa: «Niente vacanze, lavoriamo alle riforme»

Autonomia - Di Maio : bloccati sulla Scuola : 14.43 "Stamattina il tavolo sull'Autonomia si è bloccato sulla regionalizzazione della Scuola. Un bambino non sceglie in quale regione nascere: noi dobbiamo garantire l'unità della Scuola così come l'unità nazionale", ha detto su Fb il vicepremier Di Maio sul vertice a Palazzo Chigi. "L'Autonomia si deve fare, ma non fare male", "invito alla discussione con spirito costruttivo" ha affermato.