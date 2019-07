Autonomia regionale | sulla scuola vince il M5S Conte | Resta il nodo dei beni

blogo

(Di venerdì 19 luglio 2019) Il vertice sull'che si è tenuto oggi dopo il Consiglio dei Ministri è stato piuttosto rapido perché è durato meno di un'ora e si è concluso con una vittoria da parte del MoVimento 5 Stelle sulprincipale che aveva bloccato il precedente vertice della settimana scorsa. In pratica è saltata l'assunzione diretta dei docenti su baseche avrebbe voluto la Lega e che era presente nell'articolo 12 del testo presentato dalla ministra per gli Affari regionali e l'Erika Stefani.Oltre a Stefani, al vertice di oggi erano presenti il Premier Giuseppe, il vicepremier Luigi Di Maio, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, quello dei Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, quello dell'Istruzione Marco Bussetti, la nuova ministra per la Disabilità e la famiglia Alessandra Locatelli, la viceministra dell'Economia Laura Castelli più alcuni ...

