Autonomia | passa linea M5S | salta assunzione diretta docenti

L'affare "Metropol" ci ricorda che l'Autonomia della politica passa dal finanziamento pubblico ai partiti : La Lega ha bisogno di soldi. Ce lo dicono i 49 milioni evaporati. Ce lo dice il “milieu” politico-affaristico che ha accompagnato Salvini in questi innumerevoli viaggi a Mosca. Che i colloqui con gli amici russi non avessero come oggetto soltanto le manifestazioni di vicinanza con Putin è ormai un fatto acclarato. Questo non significa che la Lega abbia preso tangenti, ci sono indagini della magistratura in ...

Di Maio teme la fronda sudista M5S Ecco perché l'Autonomia non passa : Luigi Di Maio non controlla tutti i suoi parlamentari, in particolare molti eletti al Centro-Sud, e teme fortemente la caduta del governo. Ecco il vero motivo dei continui rinvii sull'autonomia regionale. Mercoledì sera durante il vertice a Palazzo Chigi c'è stato l'ennesimo... Segui su affaritaliani.it