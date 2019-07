Automotive | ENEA e Centro Ricerche FIAT studiano nuovi materiali riciclabili per auto

meteoweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019) Sviluppare innovativicompositi in fibra di basalto e resina per il settoremobilistico, che siano, leggeri e a basso costo. È l’obiettivo del nuovo progetto di ricerca “Cradle-to-Cradle Composites”, finanziato con oltre 1,3 milioni di euro dal consorzio europeo per le materie primeEIT Raw Materials e coordinato dall’in partnership con il(CRF). In particolare,si occuperà di testare le proprietà meccaniche deie di verificare le loro prestazioni anche in presenza di un invecchiamento accelerato. “Attualmente uno deicompositi più diffuso è quello in fibra di carbonio e resina epossidica che viene utilizzato per la produzione dei cofani dimobili di lusso. Ma dal loro riciclo non è possibile recuperare materiale utile per produrre di nuovo quegli stessi componenti. Grazie a questo progetto ...