Auto precipita sui binari e viene travolta da un treno | morte due donne

Varese - Auto travolta da un treno merci : morte due donne. La vettura è precipitata per sei metri : Due persone sono morte a Castelveccana (Varese) dopo che l'auto sulla quale viaggiavano è stata travolta da un treno merci. Si tratterebbe di due donne. Secondo le prime informazioni,...

Auto precipita sui binari e viene travolta da un treno merci : due morti : Tragedia a Castelveccana, nel varesotto: un'Auto con due persone a bordo è stata travolta da un treno merci e i due passeggeri sono entrambi morti. La vettura, secondo le prime...

Pistoia - Auto precipita nel fiume : due morti/ Dramma a Candeglia : cause da chiarire : Pistoia, tragedia nella frazione di Candeglia: un'auto ha sfondato una protezione ed ha finito la corsa in un fiume, morti due anziani.

Forse l’autista si è addormentato! Autobus precipita in un fossato in India - 29 morti : È drammatico il bilancio di un incidente stradale che si verificato lunedì mattina in India. Almeno ventinove persone sono morte, tra le vittime anche un bambino e una donna, e altre diciotto sono rimaste ferite quando l’Autobus sul quale viaggiavano si è rovesciato ed è caduto in un fossato a bordo strada. L’incidente stradale si è verificato sulla superstrada Yamuna Expressway vicino ad Agra, nello stato dell'Uttar Pradesh, nel nord ...

Vittoria - precipita in Auto in un dirupo - recuperato dai Vigili del Fuoco : E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per recuperare la vittima di un incidente autonomo registrato ieri pomeriggio nel vittoriese

Auto precipita dal cavalcavia sull’autostrada A5 Torino – Aosta : muore donna - ferita un’amica : L'incidente è avvenuto subito dopo il casello di Settimo Torinese: il bilancio è di una donna morta e una ferita, entrambe erano a bordo dell'Autovettura.Continua a leggere

India : Autobus precipita in una gola - venticinque morti : Un autobus è precipitato in una gola nel distretto di Kullu, in Arunachal Pradesh: nell’incidente venticinque persone sono morte e altre trentacinque sono rimaste seriamente ferite. Secondo l’agenzia di stampa Ani, i soccorritori temono che il numero delle vittime possa salire. L’autobus, di una compagnia privata, stava viaggiando su una strada di montagna, trasportando più di sessanta persone, almeno dieci in più ddi quelle ...