Auriemma svela le parole di Icardi mentre guardava una partita del Napoli Giuntoli in

(Di venerdì 19 luglio 2019)le ultime Raffaelea Radio Marte nella trasmissione ‘Si gonfia la rete’ ha parlato delle ultime notizie sulla trattativae proprio riguardo l’attaccante hato alcune dichiarazioni dette dallo stessounadel. Ecco gli aggiornamenti disulla trattativa: “L’argomento attaccante è preminente in casae il bomber su cui ilsta cercando di sparare le cartucce giuste è Mauro. Ila fari spenti sta cercando il modo ed il momento ideale per lanciare l’offerta giusta all’Inter che non sarà neanche stratosferica per come è stato trattato. L’Inter ha bisogno di vendereperché ha bisogno di liquidità per prendere un attaccante che manca attualmente in rosa. – sempre secondo– Ilvuole sondare le intenzioni di, vuol capire ...

