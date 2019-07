Atletica – Meeting di Vicenza | Leonardo Fabbri brilla nel lancio del peso | l’azzurro si

Atletica - Meeting internazionale Città di Padova – Pazzesco Marcell Jacobs : ferma il cronometro a 10.03 sui 100 metri : Marcell Jacobs ferma il cronometro sui 10.03 nei 100 metri al Meeting internazionale Città di Padova: meglio di lui solo Filippo Tortu e Pietro Mennea Al 33° Meeting internazionale Città di Padova, corre sempre più veloce sui 100 metri Marcell Jacobs. L’azzurro vola in 10.03 (+1.7) e diventa il terzo italiano di sempre, alle spalle soltanto di Filippo Tortu (9.99) e di Pietro Mennea (10.01). Appena quattro centesimi separano il 24enne ...

Atletica - Meeting Padova 2019 : Marcell Jacobs brilla sui 100 - bene anche Luminosa Bogliolo nei 100 ostacoli con 12.80 ventoso : Il 33° Meeting internazionale Città di Padova sarà sicuramente ricordato per il fantastico 10.03 di Marcell Jacobs nei 100 metri, ma il pubblico veneto presente sugli spalti dello stadio Colbachini ha potuto assistere a diverse prestazioni di ottimo livello agevolate in parte anche da alcune folate di vento abbastanza intense che hanno condizionato specialmente le gare di velocità. Il risultato più importante di giornata in chiave azzurra è ...

Atletica – Triveneto Meeting Internazionale di Trieste : Jacobs 10.10 nei 100 metri - centrato lo standard per i Mondiali : Jacobs 10.10 nei 1000 metri: l’azzurro centra lo standard d’iscrizione ai Mondiali di Doha Nei 100 metri l’azzurro Marcell Jacobs (Fiamme Oro) centra lo standard d’iscrizione per i Mondiali di Doha con il crono di 10.10 (+0.9) al 12° Triveneto Meeting Internazionale di Trieste. Il velocista e saltatore chiude al secondo posto alle spalle del sudafricano Thando Dlodlo (10.08) e resta a soli due centesimi dal primato ...

Atletica - Meeting di Nembro 2019 : Folorunso sfiora il personale - Osakue vicina ai 60 metri : Questa sera è andato in scena il 23° Meeting Città di Nembro, ormai tradizionale kermesse di Atletica leggera in provincia di Bergamo. La migliore prestazione arriva da Ayomide Folorunso che ha vinto i 400 metri in 52.43, si tratta del suo secondo miglior tempo di sempre a 18 centesimi dal personale. Daisy Osakue non è invece riuscita ad andare oltre i 60 metri, ha tirato il giavellotto a 58.74 e ha chiuso in seconda posizione alle spalle della ...

Atletica - Tamberi torna in pedana nel Meeting Chianti : l’azzurro raggiunge quota 2 - 25 : ‘Gimbo‘ era alla terza uscita all’aperto dopo il 2,28 fatto segnare al Golden Gala e il 2,19 in Marocco Tanta voglia di gareggiare, e a sorpresa Gianmarco Tamberi (Fiamme Gialle) è tornato in azione questa sera a Montespertoli (Firenze), saltando 2,25 al Meeting Chianti. AFP/LaPresse Il campione europeo indoor e primatista italiano dell’alto, determinato a lasciarsi alle spalle lo stop di domenica scorsa a Rabat in ...

Atletica - Tamberi torna in pedana : l’azzurro sarà impegnato domenica nel Meeting di Rabat : Reduce dall’esordio outdoor del Golden Gala Pietro Mennea, Tamberi è alla terza esperienza nella prestigiosa riunione marocchina torna in pedana Gianmarco Tamberi (Fiamme Gialle). Il primatista italiano parteciperà domenica 16 giugno al Meeting Mohammed VI d’Athletisme, sesta tappa della IAAF Diamond League. Reduce dall’esordio outdoor del Golden Gala Pietro Mennea, dove ha superato i 2,28, Tamberi è alla terza esperienza ...

Atletica - Hassane Fofana protagonista al meeting di Turku : secondo posto nei 110 hs per l’azzurro : Il lombardo delle Fiamme Oro diventa il sesto italiano di sempre sulla distanza, staccando il pass per i Mondiali di Doha Bella serata per i colori azzurri al meeting di Turku, in Finlandia. Nei 110 ostacoli Hassane Fofana si rende protagonista di un notevole miglioramento con 13.44 (vento +1.5) per togliere sei centesimi al record personale. Il 27enne lombardo delle Fiamme Oro diventa il sesto italiano di sempre sulla distanza e raggiunge ...

Atletica - Marcell Jacobs brilla al meeting di Turku : l’azzurro chiude terzo nei 100 metri dietro Rodgers e Gatlin : L’atleta azzurro si ferma a cinque centesimi dal personale, fermando il cronometro sul 10.13 con vento di +1.3 Si conferma in crescita Marcell Jacobs nei 100 metri. Al meeting di Turku, in Finlandia, l’azzurro corre in 10.13 (vento +1.3) e arriva ad appena cinque centesimi dal record personale, con la terza prestazione della carriera. Un netto progresso rispetto al 10.19 realizzato quest’anno a Savona, due settimane fa. Il 24enne ...

Atletica : Marcell Jacobs e Leonardo Fabbri in evidenza al meeting di Savona. Esordio stagionale di Desalu sui 200 : Al meeting internazionale di Savona si sono messi in evidenza alcuni italiani di cui sentiremo parlare ancora nei prossimi mesi. In particolare, il nostro Marcell Jacobs è in grado di stampare un 10.19 con il quale supera il quotato ivoriano Arthur Cissé, che come personale ha 9.94. Leonardo Fabbri, invece, si distingue nel lancio del peso, arrivando a 20.26, insidiando il sudafricano Orazio Cremona (20.35) e dando buoni segnali in vista del ...

Atletica – Meeting Internazionale di Savona : buone prestazioni di Jacobs e Fabbri : Atletica, sprint di Jacobs al Meeting Internazionale di Savona, conferma di Leonardo Fabbri Volata vincente di Marcell Jacobs al Meeting Internazionale città di Savona. Nei 100 metri l’azzurro corre in 10.19 (+0.5) e riesce a battere l’ivoriano Arthur Cissé, sprinter da 9.94 di personale, che finisce alle sue spalle con 10.28. Il 24enne delle Fiamme Oro si porta a poco più di un decimo dal suo primato di 10.08, realizzato un anno fa sulla ...

Atletica – Al via oggi il Meeting di Savona : in gara il pesista Fabbri : Atletica: oggi il Meeting Internazionale Città di Savona. Torna in gara il pesista Fabbri Sotto la pioggia di Castiglione della Pescaia ha scagliato il peso a 20,45. oggi, sulla pedana dell’atteso Meeting internazionale Città di Savona–Memorial Giulio Ottolia, vuole fare ancora meglio Leonardo Fabbri(Aeronautica) chiamato a un altro esame prima del grande appuntamento del 6 giugno al Golden Gala Pietro Mennea dello stadio Olimpico di ...

Atletica – Meeting Internazionale Città di Savona : Desalu debutta nei 200 metri : Atletica: Fausto Desalu al debutto, 200 metri a Savona Tanti azzurri nell’ottava edizione del Meeting Internazionale Città di Savona, mercoledì 29 maggio, per sfidare una serie di protagonisti dell’Atletica mondiale. Sui 200 metri è atteso il debutto stagionale in una gara individuale per Fausto Desalu (Fiamme Gialle), secondo italiano di sempre con il 20.13 del sesto posto europeo di Berlino e titolare della staffetta 4×100 che ha ...