Atletica leggera | Europei under 20 2019 | show italiano sui 100 metri Oro per Vittoria

(Di venerdì 19 luglio 2019) Giornata da ricordare, più unica che rara: l’italiana si esalta agli20 di Boras, in Svezia, volando nei 100sia al maschile che al femminile e portandosi a casa due clamorose medaglie d’oro. I protagonisti sono Lorenzo Paissan eFontana: due velocisti che in terra scandinava fanno salire il tricolore sul gradino più alto del podio. La performance più esaltante è quella di Fontana tra le donne. Un vero e proprio capolavoro in 11.40, tempo che le vale anche il nuovo recorddi categoria, migliorando trent’anni dopo Sonia Vigati che lo aveva stabilito nel 1989. Battute l’olandese N’Ketia Seedo, a pari tempo ma piazzata per questione di millesimi, e la spagnola Jael Bestue (11.59). Al maschile due anni dopo Filippo Tortu tocca a Paissan riportare il titolo della velocità nel Bel Paese. 10.44 il tempo con vento ...

