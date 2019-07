Atletica – Campionati Europei U20 | doppietta azzurra nei 100 metri | Fontana e Paissan

Atletica – Campionati Europei U20 : domani si comincia - 27 gli azzurri impegnati nella prima giornata di gare : La città di Boras ospiterà i Campionati Europei U20 di Atletica, grande attesa per gli azzurri impegnati nella manifestazione Una scritta gigante, stile murales, sulla parete della zona riscaldamento che costeggia il rettilineo opposto: è composta dalle cinque lettere di “Boras” e dà il benvenuto nella cittadina svedese vestita da capitale dell’Atletica giovanile europea. È la vigilia azzurra degli Europei under 20, in Svezia, non lontano ...

Atletica – Campionati Europei U23 : Italia ancora sul podio - Brayan Lopez conquista il bronzo nei 400 metri : Nella terza giornata brilla la medaglia di bronzo nei 400 metri di Brayan Lopez, che si migliora per la seconda volta in due giorni con 46.16 talia ancora sul podio nei Campionati Europei under 23 di Atletica a Gavle, in Svezia. Nella terza giornata brilla la medaglia di bronzo nei 400 metri di Brayan Lopez, che si migliora per la seconda volta in due giorni con 46.16. Un nuovo progresso del 22enne piemontese, togliendo 18 centesimi al ...

Atletica – Campionati Europei U23 - si alza il sipario sulla rassegna di Gavle : il programma completo : La squadra azzurra ieri ha preso confidenza con l’impianto che ospiterà le gare, accolta da un clima gradevole: sole e una temperatura sopra i 20 gradi Countdown terminato a Gavle, in Svezia, per i Campionati Europei under 23 di Atletica che prendono il via oggi, giovedì 11 luglio, con quattro giornate fino a domenica. La squadra azzurra ieri ha preso confidenza con l’impianto che ospiterà le gare, accolta da un clima gradevole: sole e una ...

Atletica – Campionati italiani allievi : la sfida tra Besana-Iapichino infiamma Agropoli : Atletica, tricolori allievi: il duello Besana-Iapichino infiamma Agropoli Sfide appassionanti e ancora risultati al top nella giornata finale dei Campionati italiani allievi ad Agropoli (Salerno). Nei 100 ostacoli Veronica Besana (Atl. Lecco Colombo Costruzioni) si conferma in 13.49 (+0.4), miglior crono europeo under 18 dell’anno, al termine di uno splendido duello con Larissa Iapichino (Atl. Firenze Marathon) che cresce anche in questa ...

Atletica - Campionati Italiani di Società 2019 : Bolzano e Brescia conquistano gli scudetti : A Firenze si sono conclusi i Campionati Italiani di Società Assoluti, nel capoluogo toscano si sono assegnati gli scudetti dell’Atletica leggera: l’Athletic Club 96 Alperia Bolzano ha trionfato al maschile mentre l’Atletica Brescia 1950 Ispa Group si è imposta al femminile. Per entrambe le squadre si tratta del primo successo della storia: gli altoatesini si sono imposti con 117 punti, undici in più della Studentesca Rieti ...

Atletica - Campionati Italiani di Società 2019 : Bolzano e Brescia in testa dopo la prima giornata - Fortunato e Chigbolu in luce : A Firenze si sta disputando la Finale Oro dei Campionati Italiani di Società. Al termine della prima giornata svettano l’Athletic Club 96 Alperia Bolzano al maschile (99 punti) e l’Atletica Brescia 1950 Ispa Group al femminile (114 punti). Gli altoatesini hanno 8 punti di vantaggio sull’Atletica Rieti e 10 sull’Enterprise, le lombarde conservano un margine di due lunghezze sulla Bracco, di tre sull’Acsi Italia e di ...

Atletica – Grande spettacolo a Firenze con i Campionati di Società Assoluti : tanti big in gara : Atletica: sabato e domenica i Campionati di Società Assoluti a Firenze. tantissimi big in gara Due giorni di sfide e tanti big azzurri nella Finale Oro dei Campionati di Società Assoluti, sabato 15 e domenica 16 giugno a Firenze, l’evento che assegna gli scudetti dell’Atletica italiana. tanti i motivi d’interesse del fine settimana toscano, a partire dalla nuova uscita sui 400 ostacoli di Ayomide Folorunso (Cus Parma/Fiamme Oro) che sulla ...

Atletica - Campionati Italiani Juniores/Promesse 2019 : tutti i risultati. Chiara Gherardi in luce nell’ultima giornata : A Rieti si sono conclusi i Campionati Italiani Juniores e Promesse 2019 di Atletica leggera. L’ultima giornata è stata impreziosita dalla prestazione di Chiara Gherardi, 17enne che ha corso i 200 metri in 23.45 (seconda prestazione italiana di sempre per una under 23). Da annotare la prova di Mattia Donola sui 200 metri (21.01) e la vittoria di Tobia Bocchi nel triplo (16.43) mentre Marta Zenoni festeggia sui 1500 metri (3:48.35) e Carmelo ...

Atletica – Sottile decolla ai Campionati Juniores : 2 - 30 nell’alto a Rieti : Atletica: Stefano Sottile decolla ai Campionati italiani Juniores e promesse: 2,30 nel salto in alto a Rieti Stefano Sottile decolla nel salto in alto: super 2,30 ai Campionati Italiani Juniores e Promesse di Rieti e standard d’iscrizione per i Mondiali di Doha (27 settembre-6 ottobre). Il 21enne piemontese delle Fiamme Azzurre, già campione del mondo allievi nel 2015 a Cali, mette le ali e aggiunge sei centimetri al primato personale, ...

Atletica - Campionati Italiani Juniores/Promesse 2019 : Sottile vola a 2.30 - record di Olivieri. Podi e risultati : A Rieti proseguono i Campionati Italiani Juniores e Promesse 2019 di Atletica leggera. La seconda giornata di gara è stata caratterizzata soprattutto dal fantastico salto di Stefano Sottile (2.30, minimo per i Mondiali di Doha) e dal record italiano under 20 di Giorgio Olivieri che ha spedito il suo martello a 79.23 metri. Non sono mancate altre prestazioni di rilievo: Rebecca Borga ha corso i 400 metri in 53.15, Brayan Lopez ha migliorato di ...

Atletica - Campionati Italiani Juniores e Promesse 2019 : prima giornata - in luce Fontana e Battocletti. Podi e risultati : A Rieti sono incominciati i Campionati Italiani Juniores e Promesse di Atletica leggera. La protagonista della prima giornata è stata Vittoria Fontana, 18enne capace di correre i 100 metri in 11.44 spingendosi ad appena 2 centesimi dal record italiano di categoria timbrato da Sonia Vigati nel 1989. Al maschile da annotare il 10.47 di Lorenzo Paissan sui 100 metri, bel duello tra Nadia Battocletti e Angela Mattevi sui 5000 metri Juniores (ha ...