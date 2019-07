Astronomia | un destino planetario per le esolune “esiliate”

meteoweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019) Sono state costrette a ‘fare i bagagli’ e, nel caso in cui riescano a sopravvivere alla fase iniziale dell’esilio, vagabondano lungo orbite eccentriche sino a dar vita ad un nuovo genere di pianeta, definito ‘ploonet’: sono le, oggetti celesti ancora poco conosciuti e al centro di un nuovo studio di prossima pubblicazione su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (articolo: “Ploonets: formation, evolution, and detectability of tidally detached exomoons” – disponibile in anteprima sulla piattaforma arxiv.org). La ricerca, svolta da un gruppo di astronomi sudamericani e australiani, è stata coordinata dall’Università di Antioquia, Colombia, e si è basata soprattutto su simulazioni informatiche; gli autori – riporta Global Science – ritengono che lecacciate via dai loro pianeti di riferimento possano spiegare vari fenomeni astronomici. I modelli ...

GBroleri : Io c'ero. L'eclisse totale di Sole del 1961 e quelle emozioni segnarono il mio destino fra le Stelle e mi portaron… -