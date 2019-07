Astronomia | alla scoperta delle meraviglie del cielo estivo all’Anfiteatro di Albano

Astronomia : alla scoperta del microquasar SS 433 e dei suoi getti [FOTO] : A corredo dell’articolo una fotografia pubblicata da ESO ritrae SS 433, un microquasar scoperto per la prima volta quarant’anni fa e situato a circa 18.000 anni luce di distanza nella costellazione dell’Aquila. Questa immagine, catturata per la prima volta a lunghezze d’onda submillimetriche da ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), è speciale perché mostra i getti emessi da un disco di materiale caldo e ...

Astronomia : ricerca di pianeti simili alla Terra - “prima luce” di uno strumento installato sul VLT : Breakthrough Watch, il programma astronomico globale alla ricerca di pianeti simili alla Terra intorno a stelle vicine, e l’ESO (European Southern Observatory), la principale organizzazione astronomica intergovernativa europea, hanno annunciato oggi la “prima luce” di uno strumento appena costruito per la ricerca di pianeti installato sul VLT (Very Large Telescope) dell’ESO nel deserto di Atacama, in Cile. Lo strumento, ...

Astronomia : misurato il buco nero della galassia NGC 4395 - vicina alla Via Lattea : E’ più piccolo di quanto si pensasse il buco nero della galassia NGC 4395, vicina alla Via Lattea. A prendere le misure dell’inquilino della galassia nana è stato un team di astronomi i cui risultati sono stati pubblicati su Nature Astronomy. Per gli studiosi saper misurare la massa del mini buco nero al centro di NGC 4395 serve a mettere a punto le tecniche per determinare la massa di buchi neri supermassicci. “Capire se le galassie piccole o ...