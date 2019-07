Arrampicata sportiva | Coppa del Mondo lead Briançon 2019 | Marcello Bombardi in finale

oasport

(Di venerdì 19 luglio 2019) A, in Francia, oggi è scattata la tappa dideldidi: in programma qualificazioni e semifinali, conche tra gli uomini è riuscito a staccare il pass per ladi domani con la settima posizione, mentre si sono fermati al penultimo atto Stefano Ghisolfi, Laura Rogora e Claudia Ghisolfi. Fuori nelle qualificazioni gli altri sei azzurri al via. Nella competizione maschilecentra il settimo posto e domani partirà per secondo nellaa otto, mentre non supera lo scoglio delle semifinali a 26 Stefano Ghisolfi, 15°. Francesco Vettorata, 27° è il primo a restare fuori al termine delle qualifiche, mentre terminano più indietro Filip Schenk, 38°, Michael Piccolruaz, 50°, e Ludovico Fossali, 75°. Nella gara femminile si fermano nella semia 26 le due azzurre che avevano superato le qualifiche, con ...

SassiLive : +++ARRAMPICATA SPORTIVA, L’ESPERIENZA DEL MATERANO ANTONIO TREVISANI AI MONDIALI ASSOLUTI DI BRIANÇON+++ - altreconomia : Cresce la passione per il paraclimb, l'arrampicata sportiva per persone con disabilità: il racconto di chi l’ha sco… - zazoomnews : Arrampicata sportiva Coppa del Mondo 2019: Muhammad e Song vincono a Chamonix italiani senza gioie - #Arrampicata… -