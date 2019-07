Area 51 | una birra gratis per ogni alieno che salta fuori dopo l' invasione

Albiol : “Il VillAreal mi ha voluto a tutti i costi. Tornare a casa è una grande cosa” : Raoul Albiol ha raggiunto la sua nuova squadra, il Villareal, e durante la conferenza stampa di presentazione ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Già lo scorso anno ci fu un forte interessamento del Villareal, non me l’aspettavo e mi hanno fatto dubitare fino all’ultimo. Ma mi sentivo a mio agio a Napoli e alla fine sono rimasto. Quest’anno però l’interesse da parte loro è stato fortissimo, mi hanno voluto a tutti i costi. Tornare in ...

Parte il conto alla rovescia al Lucca Comics & Games 2019 con una mArea di dettagli : Lucca Comics & Games dà forma e corpo al tema dell'anno, Becoming Human, un manifesto culturale che prende vita attraverso il programma, le sue diverse interpretazioni, le occasioni di approfondimento, le riflessioni che nascono. Ecco il comunicato che ci avvicina all'evento.Cosa ci rende umani? In che modo, con quali strumenti e attraverso quali forme espressive manifestiamo la nostra umanità? Il festival ambisce a diventare il palcoscenico ...

Gioiosa mArea - dove il mare cristallino è una finestra sulle Eolie : Gioiosa marea Con vista sulle Isole Eolie, Gioiosa marea dona emozioni a non finire. Da Capo Calavà a San Giorgio, il mare regala acque cristalline e relax per tutta la famiglia. Gioiosa marea si trova in una posizione strategica. Ha un mare cristallino, una spiaggia straordinaria e panorami mozzafiato. Gioiosa marea, in provincia di Messina, gode di tutto questo e può essere definita una splendida finestra sulle Eolie. Fa parte del consorzio ...

Una stretta di mano storica : incontro tra Trump e Kim Jong-un nell’Area demilitarizzata : Prima una stretta di mano, una storica stretta di mano. Poi qualche passo sul suolo della Corea del Nord, la prima volta per un presidente Usa. Protagonisti Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong–un durante il loro incontro avvenuto al confine tra le due Coree, nell’area demilitarizzata. “Attraversare questa linea è un grande onore, sono stati fatti grandi progressi, sono state fatte grandi amicizie e questa, in ...

La mArea rossa - il killer ambientale che ha fatto una strage : 174 delfini morti in un anno : Sono ben 174 i delfini morti fra luglio 2018 e giugno 2019 nel Golfo del Messico a causa della ‘marea rossa’ di alghe che interessa l’area da tempo. Sono delfini della specie definita “a naso di bottiglia“, ovvero quelli più noti e più visto, perché si adattano in cattività e sono protagonisti negli acquari di tutto il mondo. Il dato è stato fornito dalla Noaa, l’agenzia nazionale oceani e atmosfera degli ...

Terremoto Roma : prima analisi INGV - una fotografia dell’Area preappenninica a ridosso della Capitale : Il Terremoto del 23 giugno 2019 in provincia di Roma si è verificato in una zona non nuova ai fenomeni sismici: i sismologi dell’INGV ne ripercorrono la storia sismica dal 1700 e ne illustrano brevemente la geologia. Il 23 giugno 2019, alle ore 22.43 italiane, un evento sismico di magnitudo Mw 3.6 (Ml 3.7) ha scosso la terra da Roma fino a Gaeta. Sono stati inoltre registrati solo dai sismometri, altri due piccoli eventi sismici, entrambi di ...

Indonesia : forte scossa di terremoto nel mar di Banda - trema una vasta Area : Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 24 giugno 2019, esattamente alle 04.53 italiane (corrispondenti alle 11.53 all'epicentro) nel cuore dell'Indonesia e precisamente nel mar di...

Astronomia : l’Area megalitica di Aosta celebra il primo allunaggio : Mostre, film, letteratura, conferenze e visite guidate nel mese di luglio per celebrare i 50 anni dal primo allunaggio e della scoperta dell’area megalitica di Aosta. ‘Dalla terra alla luna: un viaggio nello spazio e nel tempo’ porterà numerose iniziative nel parco archeologico di Saint-Martin de Corle’ans con la collaborazione degli esperti della Sovrintendenza ai beni culturali e dei ricercatori dell’Osservatorio ...

VillAreal : prima della firma nessuna conferma ufficiale per Albiol : Il consigliere delegato del Villareal, Llaneza, è stato contattato al telefono dalla redazione di Kiss Kiss Napoli per interpellarlo sul possibile addio di Albiol. Llaneza non si è sbottonato sulla questione: “Albiol da noi? Fino a quando non si firma un contratto, nel nostro club, preferiamo non esprimerci sulle tematiche che riguardano il calciomercato” Eppure Marca dà l’accordo tra il club e il difensore del Napoli ormai già ...

Final Fantasy VII Remake in una mArea di dettagli tra 1st Class Edition - Deluxe Edition e nuove immagini : Square Enix Ltd. ha reso Final Fantasy VII Remake protagonista del suo evento live all'E3 2019 mostrando delle nuove immagini di gioco e una serie di edizioni speciali prima di dare la possibilità ai fan di scoprire ancora di più sul titolo all'E3 di questa settimana. Ecco tutti i dettagli del comunicato ufficiale di Square:Final Fantasy VII Remake è una spettacolare reinterpretazione contemporanea di uno dei GdR più rivoluzionari della storia ...

Neymar accusato di stupro - l’esame medico-legale sconfessa la donna : nessuna lesione nell’Area genitale : L’esame medico-legale effettuato dall’accusatrice di Neymar non ha evidenziato lesioni nell’area genitale, al contrario di quanto emerso da quello svolto sei giorni dopo il presunto stupro E’ arrivata una notizia positiva per Neymar Jr nel caso che lo vede coinvolto per stupro in Brasile, l’esame medico-legale a cui è stata sottoposta la donna che lo accusa non ha evidenziato lesioni nell’area ...

L'E3 2019 è alle porte e su Amazon spuntano una mArea di placeholder per giochi Sony - Microsoft - Nintendo - Ubisoft - Bethesda e molti altri : L'E3 2019 è inevitabilmente tempo di annunci e a quanto pare anche i listini dei retailer online si stanno preparando per il possibile arrivo di una marea di novità. In questo senso ciò che nelle ultime ore sta accadendo all'interno del database di Amazon UK fa sicuramente incuriosendo molti giocatori e addetti ai lavori.L'insider e leaker Wario64 ha infatti notato la presenza di una incredibile mole di pagine placeholder soprattutto per giochi ...