Anticipazioni Bitter Sweet | il ristorante di Nazli e Aslan rischia di fallire

(Di venerdì 19 luglio 2019) Le diaboliche macchinazioni di Demet, protagonista della soap-Ingredienti d'amore, continueranno ad animare le principali vicende della telenovela. Gli spoiler degli episodi che dovrebbero andare in onda ad agosto, riportano che Ferit, per riavvicinarsi aPiran, acquisirà il 50% delle quote del locale gestito dalla chef e da Manami, diventandone a tutti gli effetti socio in affari. La moglie di Hakan non riuscirà a controllare la sua gelosia quando saprà che la cuoca e il suo ex fidanzato stanno ottenendo un grande successo con la nuova attività. La sorella di Deniz, sempre più decisa nel voler riconquistare il cuore del ricco imprenditore per sfuggire dalle grinfie del malvagio marito, farà sabotare un pranzo ad un importante critico gastronomico. Questi, dopo essere stato costretto a mangiare delle pietanze sgradevoli, pubblicherà un articolo in cui darà dei ...

