Angel Correa al Milan Jorge Mendes lavora all' operazione | via Cutrone e André Silva

ilsussidiario

(Di venerdì 19 luglio 2019)alall'con l'Atletico Madrid. In uscita vi sono: tutti i dettagli

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, si lavora per #Correa dell'#AtleticoMadrid: in uscita sia #AndreSilva che #Cutrone ?? - MarcoBovicelli : #Milan,trattativa in corso per Angel #Correa dell’#AtleticoMadrid (affare da 55 MLN):l’attaccante argentino ha già… - capuanogio : Il #Milan sta provando ad arrivare ad Angel #Correa ma costa 55 milioni di euro. Operazione finanziabile cedendo… -