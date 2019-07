Ancestors | The Humankind Odyssey | al via la serie di video Experiences

eurogamer

(Di venerdì 19 luglio 2019): Theè sicuramente un prodotto diverso dai giochi finora presenti sul mercato. Sviluppare un titolo ambientato milioni di anni fa e dedicato agli antenati dell'essere umano è un progetto alquanto ambizioso. Per l'occasione, il director Patrice Désilets ha deciso di spiegare meglio il meccanismo ed il mondo dipubblicando unadiattraverso YouTube.è il nome dellasuddivisa in otto episodi che spiegherà come gli sviluppatori sono riusciti ad unire il fantastico alla storia reale della nostra evoluzione. Ognivedrà protagonista Désilets assieme a ricercatori, paleontologi, antropologi e scienziati uniti per esporre le teorie storico scientifiche riguardanti i nostri antenati.Il primoil director parla con il dottor Niobe Thompson per discutere della sopravvivenza durante il Neogene in Africa, luogo dove si ...

