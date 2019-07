Ancelotti | «Il mercato? Il 31 agosto saremo perfetti»

Sky : il mercato aggressivo del Napoli - l’incognita del rapporto Insigne-Ancelotti : Sky commenta la possibile formazione del Napoli per la prossima stagione La difesa del Napoli Grande carattere per la difesa con Di Lorenzo che già l’anno scorso aveva dimostrato intraprendenza e personalità. L’acquisto di Manolas e Giovanni, in un reparto come la difesa dove il Napoli aveva maggiormente sofferto la scorsa stagione dimostrano l’intenzione di migliorare la squadra con intelligenza. Le operazioni Di Lorenzo e ...

Calciomercato Napoli - la volontà di Rodriguez : tornare da Ancelotti (RUMORS) : La sessione estiva di mercato è oramai entrata nel vivo e il Napoli, così come le altre squadre del campionato italiano, sono sempre a lavoro per cercare di rinforzare la propria formazione con innesti di valore. Per far ciò, però, dopo un inizio scoppiettante con l'arrivo di Di Lorenzo e di Kostas Manolas, c'è bisogno di mettere a segno anche alcuni colpi in uscita che permetteranno di incassare cifre da riutilizzare per l'acquisto di altri ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis allo scoperto : “Ancelotti spinge per James. Icardi? L’ho cercato - ma…” : Il presidente del Napoli ha parlato sia di James Rodriguez che di Icardi, facendo delle sorprendenti dichiarazioni Aurelio De Laurentiis quando parla, non è mai banale. Nemmeno quando l’argomento è il Calciomercato, argomento sempre top secret per i club. AFP/LaPresse Il presidente del Napoli non si è nascosto né su James Rodriguez né tanto meno su Mauro Icardi, rivelando al Corriere dello Sport alcuni retroscena relativi alle due ...

Calciomercato Napoli - Ancelotti : 'Numero 10 a James? L'importante è che arrivi' : In attesa di capire quali saranno le prossime mosse di Calciomercato del Napoli di Aurelio De Laurentiis, con le trattative per James Rodriguez, Mauro Icardi ed Elmas ben imbastite, il tecnico partenopeo, Carlo Ancelotti, è tornato a parlare in pubblico dal ritiro di Dimaro, rispondendo ad alcune domande di fronte a diversi tifosi. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Messaggero, infatti, l'incontro è avvenuto nel teatro di Folgarida, ...

Calciomercato Napoli - Ancelotti : “James Rodriguez? Tempo e pazienza” : Carlo Ancelotti, da Dimaro, certifica l’assalto del Napoli a James Rodriguez e chiarisce: “Insigne per Icardi? No, Lorenzo è il nostro capitano”.“powered by Goal”Carlo Ancelotti ammette la suggestione James Rodriguez, ma invita a volare basso. Da Dimaro, durante un incontro coi tifosi, il tecnico del Napoli ha parlato anche del fantasista colombiano.“La numero 10 a James? L’importante è che sia la maglia azzurra, ...

Mercato Napoli - sarebbe pronto il terzo colpo per Ancelotti : il giovane talento Elmas : La sessione estiva di calcioMercato è in gran fermento e tutti i club del nostro campionato e di quelli esteri si stanno muovendo per mettere a segno colpi importanti. Tra le squadre sicuramente più attive in questo periodo c'è il Napoli di Aurelio De Laurentiis, intenzionato più che mai a mettere a disposizione del suo allenatore Carlo Ancelotti una formazione quanto più competitiva possibile e in grado di togliere finalmente il titolo dalle ...

CorSera : Ancelotti al centro del mercato. Parola d’ordine : qualità : Ad Ancelotti bastano tre parole dette in conferenza stampa per riassumere il calcio che si aspetta: intensità, aggressività e fluidità. È per costruire un Napoli che abbia tutte e tre queste caratteristiche, scrive il Corriere della Sera, che il mister è parte attiva sul mercato. I profili a cui pensa, tutti caratterizzati dalla qualità, sono James Rodriguez, Rodrigo e Lozano. James prima di tutti: l’ideale per la sua filosofia di gioco. E ...

Pedullà : La Serie A ritrova la frenesia del colpo sul mercato grazie a Conte e Ancelotti : Basta depressione da calciomercato, scrive Pedullà sul Corriere dello Sport. La Serie A torna a segnare grandi colpi, ovvero grandi acquisti e ancora non è finita, anzi, il gioco è appena cominciato. Juventus, Napoli, Inter, Milan, Roma. Tutti i club si lanciano nella corsa, garantendo una competitività rinnovata al campionato, che si libera dalle “cianfrusaglie”. Una “ritrovata frenesia da ‘grande colpo’” ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis : 'Per Manolas e Rodriguez dipende da Ancelotti' : La sessione estiva del Calciomercato è oramai entrata ufficialmente nel vivo. Tutti i club italiani, infatti, stanno lavorando molto per mettere a segno i propri colpi e per cercare di rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Tra queste c'è senza dubbio il Napoli di Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti, impegnato in trattative molto importanti. Una su tutte quella di Kostas Manolas della Roma, club col quale si sta ...

Ancelotti lo toglie dal mercato - vuole valutare il calciatore a dimaro - le ultime : Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb il centrocampista croato Marko Rog è stato tolto dal mercato dal Napoli e almeno in queste settimane non saranno valutate offerte. Il futuro del calciatore dovrà decifrarsi, ma soltanto dopo il ritiro di dimaro, visto che Carlo Ancelotti ha chiesto di poter valutare il calciatore, soprattutto in caso di cambio modulo. La decisione è stata presa dell’allenatore. Leggi anche : [FOTO] Paolo ...

CorSport : Ancelotti come Rafa. Guida il mercato e lo arricchisce di suggerimenti : Il Corriere dello Sport racconta la rivoluzione calma di Carlo Ancelotti, il mister che “ha convinto De Laurentiis a reinventare il Napoli”. Una rivoluzione che è appena iniziata: il Napoli sta cambiando volto proprio come accadde con Benitez nel 2013. Il primo anno di valutazione Nel suo primo anno, Re Carlo, d’intesa con il presidente, si è dedicato alla conoscenza dell’organico ereditato da Sarri e a proporre il suo ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis fa sul serio per James Rodriguez : Ancelotti la carta per convincerlo : Il presidente del club azzurro ha messo nel mirino il colombiano, tornato al Real Madrid dopo la fine del prestito al Bayern Monaco Il Napoli ha messo gli occhi su James Rodriguez, tornato al Real Madrid dopo il prestito biennale al Bayern Monaco. Il colombiano piace eccome al club del presidente De Laurentiis, che ha dato mandato all’agente Jorge Mendes di sondare la disponibilità di Florentino Perez a cedere il giocatore a cifre ...

Calciomercato Napoli - Ancelotti ha il sì di James Rodriguez : si tenta il colpo ad effetto : Calciomercato Napoli – Il Napoli tenta il grande colpo. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, Ancelotti avrebbe ottenuto il sì di James Rodriguez, fantasista del Bayern Monaco. Il procuratore del calciatore è il potente Jorge Mendes, che ha un ottimo rapporto con Ancelotti, che ha già allenato James in due occasioni: al Real Madrid e al Bayern Monaco. Il colombiano ha vissuto fasi alterne nelle ultime stagioni e provare una nuova ...

C’è accordo sul mercato tra De Laurentiis e Ancelotti : ma prima di compare bisogna cedere : Il Napoli si sta muovendo velocemente e con attenzione sul mercato. Lo dimostra l’acquisto di Di Lorenzo, che ormai è dato praticamente per fatto, anche se ancora non ufficiale, ma anche le trattative per Lozano, Almendra, Rodrigo Moreno, per dirne alcune. Ma la necessità primaria è cedere, per recuperare il tesoretto che possa agevolare le trattative e gli accordi e garantire ad Ancelotti di avere la squadra al completo non oltre il ...