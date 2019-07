Anas | martedì e mercoledì chiusure via Salaria provincia Rieti

romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2019) Roma – Sulla strada statale 4 viasara’ temporaneamente interrotta la circolazione in entrambe le direzioni al km 105, in prossimita’ del bivio per Micigliano (RI) per circa 20 minuti tra le 20 e le 22 di martedi’ 23 e di mercoledi’ 24 luglio. Il provvedimento e’ necessario per garantire la sicurezza durante le operazioni di demolizione di uno sperone roccioso mediante l’utilizzo di esplosivo. Non essendo presenti percorsi alternativi, il traffico sara’ fermato sul posto per il tempo strettamente necessario alle attivita’., societa’ del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale e’ consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di, disponibile gratuitamente in ...

