Adidas Vs Puma | trama | cast e curiosità del film sulla celebre rivalità

(Di venerdì 19 luglio 2019)Vs, ossia latra due fratelli – Adi e Rudolf Dassler – capaci di creare due società che hanno lasciato il segno a livello mondiale. La storia vera dei due grandi marchi tedeschi è in onda sabato 20 luglio alle 21,25 su Rai3.VsNegli anni Venti a Herzogenaurach città tedesca della Baviera i fratelli Adi e Rudolf Dassler fondano una fabbrica di scarpe, l’, dividendosi l’area di influenza. Il primo si occupa della creazione dei nuovi prodotti mentre il secondo della loro commercializzazione. La seconda Guerra Mondiale cambia tutto, si è a rischio chiusura perché l’azienda ha lavorato con i nazisti e i due fratelli sono in profondo disaccordo appunto per le simpatie con il regime da parte di Rudolf. A salvarli è il fatto che Jesse Owens calzando lesi impose nelle Olimpiadi di Berlino. Ma le tensioni tra i ...

