calcioweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019) “Il messaggio delladi? Non le ho parlato, ma la situazione l’ha sistemata in fretta il club. I social sono fatti cosi’, se non vuoi rischiare di essere offeso non devi esserci perché c’è gente cattiva che si nasconde e prova sempre a farti male. Sappiamo tutti che Napoli non è, il primo che può dimostrarlo è Koulibaly con tutto ciò che gli è successo“. Queste le parole di Bruno Satin,di, che ha commentato ai microfoni di Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” l’accusa di razzismo contro la città di Napoli lanciata dalladel terzino. L’agente si è poi soffermato anche sulla possibile trattativa di mercato che potrebbe portare Pepé in Campania. “Non è impossibile, ma c’è da convincere il ragazzo, poi tutto il resto il Napoli lo ha: un buon ...

CalcioWeb : Accuse fidanzata #Malcuit, il procuratore: '#Napoli non è razzista, lo può dimostrare #Koulibaly...' - vvlnapoli : Lady Malcuit si scusa coi napoletani: 'Non volevo generalizzare, ma ho ricevuto diversi insulti': Ashley Rose, fida… - poisivede7anta : RT @Tiziachescrive: Il ragazzo ritira le accuse dopo che gli viene chiesto di mostrare gli sms in cui avrebbe parlato a madre e fidanzata d… -