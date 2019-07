A Napoli il nuovo progetto di Maria Grazia Fontana | la vocal coach di Tale e Quale

Dalla Spagna – Nuovo nome per il Napoli se non dovesse arrivare Rodriguez. Il sostituto : Calciomercato Napoli, se James non dovesse arrivare il sostituto potrebbe essere Malcom del Barcellona Calciomercato Napoli, James Rodriguez rimane l’obiettivo in cima alla lista del Napoli. Se però il colombiano non dovesse arrivare gli azzurri dovrebbero virare su un altro giocatore. Il sostituto sarebbe anche già stato individuato è del Barcellona Malcom. L’ex Bordeaux potrebbe partire, solo nel caso in cui alla ...

Napoli - nuovo terremoto nella sanità : furbetti del cartellino - 62 indagati all'ospedale Cardarelli : Un nuovo terremoto giudiziario si è abbattuto sull?ospedale Cardarelli. Sono 62 gli avvisi di garanzia notificati a carico di presunti furbetti del cartellino, al termine di indagini...

Napoli - nuovo terremoto nella sanità : furbetti del cartellino - 60 indagati all'ospedale Cardarelli : Un nuovo terremoto giudiziario si è abbattuto sull?ospedale Cardarelli. Sono oltre sessanta gli avvisi di garanzia notificati a carico di presunti furbetti del cartellino, al termine di...

Calciomercato - le notizie del giorno : nome nuovo per il Napoli - prende forma la Roma - novità su De Rossi : Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Tante le notizie che si sono susseguite oggi, tra ufficialità, indiscrezioni e rumors. Ecco le più importanti. Napoli, ATALANTA, BOLOGNA – Ultime ore calde di Calciomercato, ecco il punto con tutte le più importanti trattative. Secondo la rosea l’Atalanta ha aggiunto un nome nuovo alla lista dei difensori, si tratta di Gian Marco Ferrari del Sassuolo, previsti nuovi incontri per ...

È fatta : Il Napoli avrà un nuovo centrocampista - i dettagli dell’affare : Nicolò Schira, esperto di mercato della Gazzetta dello Sport annuncia un nuovo acquisto per il Napoli : “Fumata bianca per Elif Elmas al Napoli: ultimi dettagli sistemati e documenti in fase di preparazione”. Il club azzurro si assicura il talento macedone, battendo la concorrenza di diversi club stranieri tra cui Atletico Madrid e Tottenham. Contratto quinquennale”, In questa settimana ci saranno le consuete visite mediche e poi si ...

Napoli - nuovo raid nell'ospedale del clan : vetri rotti e porte forzate : Le guardie giurate hanno ritrovato una finestra rotta e le porte degli ambulatori forzate. La scoperta, intorno alle 6 del mattino, riguarda l'ospedale San Giovanni Bosco dove sembrerebbe essersi...

Corbo : “James Rodriguez-Napoli - due soluzioni per chiudere. E spunta di nuovo Cavani…” : Corbo: “James Rodriguez-Napoli, due soluzioni per chiudere. E spunta di nuovo Cavani…” Corbo: “James Rodriguez-Napoli, due soluzioni per chiudere. E spunta di nuovo Cavani…”. L’ editorialista di Repubblica scrive sulla trattativa con il Real Madrid per il colombiano nella sua rubrica ‘Il Graffio’. “Jorge, Mino, Nara. Il mercato del Napoli balla su nomi di tre agenti speciali. Solo il ...

Napoli - Milik : “Un nuovo attaccante? Non mi interessa. E su Sarri…” : “Io devo solo pensare al lavoro sul campo, a me stesso e non a quello che pensano gli altri, se il presidente o l’allenatore vogliono un altro centravanti. Io devo solo pensare a migliorare le mie qualità ed essere più forte. Sarri alla Juve? Non mi interessa dove è andato mister Sarri, sono sue scelte. Lui è un grande professionista e bisogna rispettarlo” Queste le parole dell’attaccante polacco del Napoli ...

UFFICIALE – Manolas è un nuovo giocatore del Napoli. Il tweet : Kostas Manolas è ufficialmente un calciatore del Napoli. Questa mattina il calciatore greco ha effettuato le visite mediche di rito a Villa Stuart e pochi minuti fa è arrivato il tweet del presidente De Laurentiis. Il tweet Benvenuto Kostas ! #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 13 luglio 2019 In serata Manolas dovrebbe aggregarsi al resto della squadra in ritiro a Dimaro L'articolo UFFICIALE – Manolas è un nuovo giocatore ...

Silvestro - il cocchiere di Napoli : «Io - in carrozza dai tempi di mio nonno mandato in pensione dal nuovo codice» : Porta al collo una medaglietta d'oro con la stampa di una foto. La mostra con orgoglio sotto il sole rovente di luglio davanti al Maschio Angioino. «Questo è Eugenio»,...

Colpo di scena Icardi : niente Wanda - consulenze con nuovo agente. Si riapre col Napoli? : Colpo di scena Icardi: niente Wanda Colpo di scena Icardi: niente Wanda, consulenze con nuovo agente. Si riapre col Napoli? «Icardi? Wanda Nara l’ ho incontrata tre anni fa e non ho nessuna intenzione di incontrarla di nuovo. Mi è stato sufficiente quell’ incontro. Anche perché Icardi non rientra nelle necessità attuali del Napoli. E poi in avanti siamo coperti con Milik e Mertens». Con queste parole il presidente azzurro ...

Del Genio a Kiss Kiss Napoli : “Ancelotti sta provando Gaetano in un nuovo ruolo - su James Rodriguez la situazione è questa” : Paolo Del Genio, noto giornalista é intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli analizzando il ritiro di Dimaro e il mercato del Napoli : “Ancelotti seguirá attentamente Gaetano, non soltanto in ritiro. Credo che gli sarà data l’opportunità di scendere in campo con il Liverpool, con il Barcellona, e capire che impatto avrà. Ancelotti lo sta provando in un nuovo ruolo quello di centrocampista centrale, più arretrato ...

Il nuovo De Laurentiis : per gli autografi non c’è l’obbligo di acquisto della maglia del Napoli : Jeans, maglia e occhiali neri. È un Aurelio De Laurentiis versione-casual quello che si presenta alla sua “prima” con i tifosi qui a Dimaro Folgarida. Il presidente del Napoli è arrivato a sorpresa poco dopo mezzogiorno sul piazzale di Carciato, per entrare nel nuovissimo store della Kappa allestito all’esterno del campo di gioco. Accoglienza davvero calorosa quella dei tifosi presenti, a parte qualche sparuto e oramai trito e ...

L’evoluzione del nuovo Napoli passa anche dalla prima uscita di De Laurentiis : Jeans, maglia e occhiali neri. È un Aurelio De Laurentiis versione-casual quello che si presenta alla sua “prima” con i tifosi qui a Dimaro Folgarida. Il presidente del Napoli è arrivato a sorpresa poco dopo mezzogiorno sul piazzale di Carciato, per entrare nel nuovissimo store della Kappa allestito all’esterno del campo di gioco. Accoglienza davvero calorosa quella dei tifosi presenti, a parte qualche sparuto e oramai trito e ...