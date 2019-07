57enne scopre che tra i necrologi sul giornale c’è anche il suo | cosa accade dopo è

baritalianews

(Di venerdì 19 luglio 2019) Un uomo di 57 anni, Patrice Leroy stava attraversando un periodo molto felice della sua vita perché si era sposato da poco ed era innamoratissimo della moglie. Un giorno, però, è accaduto qualdi assai poco piacevole. La vicenda è accaduta a La Ferté-Bernard, nel dipartimento di Sarthe nel nord della Francia. Un giorno tra iapparequello con il nome di Patrice Leroy di anni 57. La moglie racconta così: “All’inizio, non avevamo prestato attenzione poi lo stesso stato civile è stato visto per due giorni consecutivi su due diversi giornali eda clienti di mio marito, che erano preoccupati”. E aggiunge: “Abbiamo telefonato alla famiglia per rassicurarla, ma molti dei nostri amici non hanno osato telefonarmi e hanno avuto un pessimo Natale, alcuni hanno persino fatto una telefonata alle pompe funebri“. All’inizio la coppia aveva ...