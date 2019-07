“50°!” Caldo record | è il picco più alto mai registrato | situazione in peggioramento

caffeinamagazine

(Di venerdì 19 luglio 2019) Cambiamenti climatici e. La giornata di ieri è stata la più calda mai registrata dalla nascita dello stato d’Israele nel 1948. Lo ha confermato oggi il servizio meteo israeliano. Ilè stato raggiunto sulle rive del mar Morto, vicino al sito biblico di Sodoma, dove la temperatura ha raggiunto 49,9 gradi. Ma anche nelle più fresche zone di pianura sulle rive del Mediterraneo la giornata è stata da bollino rosso, con picchi di 42 gradi. Le alte temperature hanno provocato incendi in diverse parti del paese, con alcuni feriti. Circa 200 abitazioni sono state evacuate a causa delle fiamme. Ilera particolarmente secco, con un tasso di umidità fra il 10 e il 25%, particolarmente basso rispetto alla media di questo periodo dell’anno. Nel suo avviso, il servizio meteo ha sottolineato l’effetto del cambiamento climatico. «Per quanto sia difficile ...

