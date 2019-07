50° anniversario dello Sbarco sulla Luna | le associazioni animaliste | “mai più animali

Missione spaziale Apollo 11 - 50° anniversario dell’allunaggio : storia - teorie e curiosità sullo Sbarco sulla Luna : Il 20 luglio 1969 il pianeta seguiva col fiato sospeso la Missione spaziale Apollo 11 della NASA, che ha cambiato il corso della storia portando il primo uomo sulla Luna. Cinquant’anni dopo, il pianeta celebra con lo stesso entusiasmo quel passo cruciale per l’umanità. Come noto, il primo uomo a camminare sul nostro satellite è stato l’astronauta NASA Neil Armostrong, seguito da Buzz Aldrin, il secondo uomo a camminare sul ...

Sbarco sulla Luna - 50° anniversario dell’allunaggio – Apollo 11 - la missione che emozionò il mondo : Il 20 luglio 1969, 600 milioni di persone hanno guardato con ansia ed emozione Neil Armstrong ed Edward E. “Buzz” Aldrin Jr. muovere i loro primi passi sulla superficie della Luna. I primi umani nella storia a lasciare le loro impronte sulla regolite Lunare, Armstrong e Aldrin hanno fatto la storia e impressionato il mondo avventurandosi coraggiosamente oltre la Terra. Tra pochi giorni festeggeremo il 50° anniversario di questa grande impresa ...

Sbarco sulla Luna - 50° anniversario dell’allunaggio : adesso tutti vogliono tornare lassù : Cinquant’anni dopo il primo ‘salto’ di 393.309 chilometri fino alla Luna, sono in tanti a coltivare il sogno di tornare sul pianeta satellite. A distanza di oltre mezzo secolo dal discorso al Congresso degli Stati Uniti del presidente Kennedy che dava il via alla corsa verso la Luna, in rivalità aperta con l’Unione Sovietica, la storia sembra ripetersi, ma nella nuova epopea Lunare cambiano (in parte) i protagonisti, ma ...

Sbarco sulla Luna - 50° anniversario dell’allunaggio : eppure era l’Urss che stava per vincere la corsa allo spazio : Intelligenze al di sopra della media, sublime capacita’ di progettazione, abnegazione, ferreo patriottismo e anche colpi di fortuna: i sovietici primeggiarono in tutta la cosiddetta ‘space race’, ma all’ultimo non riuscirono a tagliare il traguardo della corsa allo spazio: non furono loro ad arrivare per primi sulla Luna, ma gli americani. In pochi ricordano la lunga supremazia dell’Urss rispetto agli Usa nello ...

50° anniversario dell’allunaggio - adesso la Cina vuole costruire una base di ricerca sulla Luna : Dopo il record della prima missione sull’altro lato della Luna, con la missione Chang’e-4, la Cina punta a progetti più ambiziosi: vuole portarvi i suoi astronauti entro 10 anni e costruire una stazione di ricerca, seguita dopo il 2030 da una base permanente. Al programma di esplorazione cinese della Luna e’ dedicato parte dello speciale con cui la rivista Science celebra i 50 anni dall’Apollo 11. ...

Sbarco sulla Luna - 50° anniversario dell’allunaggio : Google dedica un doodle alla Missione Apollo 11 : Un doodle di Google verrà pubblicato in occasione del 50° anniversario dell’alLunaggio: 50 anni fa, la Missione Apollo 11 della NASA ha cambiato la nostra concezione di possibile e impossibile, facendo sbarcare degli esseri umani sulla superficie della Luna – e riportandoli a casa sani e salvi – per la prima volta nella storia. Il Google di doodle, che rimanda a un video, celebra il momento in cui è stato raggiunto ...

Sbarco sulla Luna - 50° anniversario dell’allunaggio : Google dedica un doodle alla Missione Apollo 11 : Un doodle di Google verrà pubblicato in occasione del 50° anniversario dell’alLunaggio: 50 anni fa, la Missione Apollo 11 della NASA ha cambiato il nostro mondo e l’idea di cosa sia possibile, facendo sbarcare degli esseri umani sulla superficie della Luna – e riportandoli a casa sani e salvi – per la prima volta nella storia. Il Google di doodle, che rimanda a un video, celebra il momento in cui è stato raggiunto ...

Oculus festeggia il 50° anniversario dello sbarco sulla Luna portandoci sulla celebre navicella spaziale Apollo 11 : Sono passati quasi 50 anni da quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin hanno mosso i primi passi sulla Luna. Lo spazio ha sempre incuriosito l'uomo, meta per molti irraggiungibile se non con la propria immaginazione. Ora non più.Il 20 Luglio 2019 saranno 50 anni dal momento storico che ha segnato un'epoca, che ha praticamente interessato tutti gli aspetti della cultura popolare, dal cinema all'arte, dalla letteratura alla musica. Andare nello spazio ...

50° anniversario Apollo 11 : il 19 luglio al Planetarium “Pythagoras” di Reggio Calabria l’appuntamento “Che fai tu - luna - in ciel? Dimmi - che fai?” : Era la notte tra il 20 e il 21 luglio 1969 quando la Terra rese omaggio alla luna. Dal giorno del decollo dell’Apollo 11 fu come se tutto ruotasse intorno alla luna. Circa 900 milioni di persone, oltre 20 milioni di italiani, rimasero incollati alle tv in bianco e nero del tempo, accese anche per strada nelle vetrine dei negozi. La passeggiata di Armstrong e Aldrin portò con sé l’illusione di una breve tregua in quegli anni di guerra fredda e ...

50° anniversario dell’Apollo 11 : il sito del lancio in Florida fotografo dallo spazio dai satelliti : 16 luglio 1969, esattamente 50 anni fa, partiva la missione Apollo 11 della NASA che 4 giorni dopo avrebbe portato il primo uomo, Neil Armstrong, a calpestare il suolo lunare. Nel 50° anniversario, il sito del celebre lancio è stato fotografato dallo spazio, dal satellite europeo Sentinel-2. Il satellite del programma Copernicus, gestito da Commissione Europea e Agenzia Spaziale Europea (ESA), ha immortalato la piattaforma 39A del Kennedy Space ...

Stasera l’Eclissi della Luna del Tuono - “omaggio” al 50° anniversario del lancio dell’Apollo 11 : evento imperdibile per l’Italia [INFO e DETTAGLI] : Stasera la Luna del Tuono, la Luna piena del mese di luglio, si tingerà di rosso in una bellissima eclissi Lunare parziale. l’Eclissi si verificherà in tarda serata quando il globo luminoso della Luna affonderà parzialmente nell’ombra proiettata dalla Terra. Per quanto sia già spettacolare da solo, l’evento è reso ancora più speciale da un’incredibile coincidenza: oggi, 16 luglio, ricorre il 50° anniversario del lancio della missione Apollo 11. ...

A Zafferana Etnea un grande evento per celebrare il 50° anniversario dello Sbarco sulla Luna : Mezzo secolo di Luna. 20 Luglio 1969 – 20 luglio 2019: a 50 anni esatti dalla passeggiata più famosa della storia, il Planetario di Zafferana Etnea festeggia lo Sbarco di Apollo 11 con una serata di iniziative che si snoderanno tra la struttura e la piazza cittadina, offrendo al pubblico l’occasione di rivivere un evento storico e di osservare l’affascinante volta celeste con tutte le sue meraviglie. «Questo è un piccolo passo per un uomo, ...

A Pisa un grande evento per celebrare il 50° anniversario dello sbarco sulla Luna : Una serata evento per rievocare la missione Apollo 11 ma anche per far partire da Pisa un virtuale in bocca al lupo all’astronauta Luca Parmitano che il 20 luglio sara’ di nuovo in partenza per la missione Beyond sulla Stazione Spaziale Internazionale. A cinquant’anni dallo storico primo passo sulla Luna di Neil Armstrong, Palazzo Blu propone per venerdi’ 19 luglio alle 21.30 un’iniziativa gratuita con filmati ...

50° anniversario allunaggio : domani a Circo Massimo si rivive giorno epocale : Roma – A 50 anni dall’impresa dell’Apollo 11, a Roma nell’area archeologica del Circo Massimo, mercoledi’ 10 luglio dalle 20.30 alle 24, rivivra’ la corsa alla Luna che culmino’ il 20 luglio 1969 con lo storico allunaggio nel Mare della Tranquillita’. L’iniziativa, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali, e’ a cura degli ...