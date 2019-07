50° anniversario dell’allunaggio | l’immagine di Neil Armstrong sarà proiettata sulla Mole

meteoweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019) L’astronautaAmstrong che passeggia sul suolo lunare, l’anno in cui ciò è avvenuto, il 1969, e il nome della missione spaziale che ha portato per la prima volta l’uomo a mettere piede sul nostro satellite, l’Apollo 11. Un’immagine, una data e un nome che, da domani sera fino a notte fonda, comparirannoAntonelliana colorata di blu. Così la Città di Torino, in collaborazione con Iren, celebrerà il cinquantesimodell’allunaggio. Oltre allasaranno illuminati il Monte dei Cappuccini e ponti cittadini. “Quel luglio di mezzo secolo fa rappresenta senza dubbio un momento straordinario per la storia“, commenta la sindaca Chiara Appendino che aggiunge: “le parole pronunciate da Amstrong, ‘un piccolo passo per un uomo, un gigantesco balzo per l’umanità’ ne contengono una sintesi perfetta ed ...

