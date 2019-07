Zanni Lega ci spiega perché “Giorgetti è il candidato commissario”

Chi è Marco Zanni - l'ex M5s passato alla Lega scelto da Salvini per trattare con Von der Leyen : Classe 1986, entrato nella Lega da un anno e due mesi, l'ex M5s Marco Zanni è l'europarlamentare cui Matteo Salvini ha affidato la preparazione del cammino della Lega , che il segretario avrebbe voluto portare a diventare "partito egemone", nella 'nuova' Unione europea. Nominato l'11 marzo responsabile Esteri del partito dal consiglio federale del movimento, Zanni ha lavorato in Banca Imi, dopo gli studi bocconiani. Sono note le sue posizioni ...

Lega - nasce la nuova famiglia europea sovranista : Identity Democracy. Marco Zanni sarà capogruppo al Parlamento Ue : Si chiamerà Identity Democracy la nuova famiglia sovranista europea di cui farà parte anche la Lega . E alla guida del gruppo ci sarà proprio il Carroccio, visto che, secondo quanto si apprende da fonti interne al partito, il capogruppo sarà il neoeletto eurodeputato Marco Zanni . sarà lui a capo della quinta formazione politica europea e colui che in plenaria porterà le istanze di partiti nazionalisti come Rassemblement National di Marine Le Pen ...

Parlamento Ue - Zanni (Lega) : “Stiamo per chiudere accordo con Farage”. Ma leader Brexit Party : “Sono per restare con M5s” : È iniziato il corteggiamento delle formazioni sovraniste ed euroscettiche a quello che, dopo il voto del 26 maggio, si è imposto come il primo partito europeo per numero di seggi conquistati: il Brexit Party dell’ex leader di Ukip, Nigel Farage. A dare inizio al botta e risposta europeo è stato il responsabile esteri della Lega, Marco Zanni, dichiarando che l’incontro con Farage “è andato bene, stiamo lavorando” e ...